مجلس الأمناء يعتمد محاور الدورة العاشرة

دبي (وام)

ناقش مجلس أمناء «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الخطة التشغيلية للدورة العاشرة من الجائزة.

ورفع المجلس أسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي راعي الجائزة لدعمه اللامحدود للجائزة ورؤيته وتوجيهاته السديدة التي وضعت الجائزة في الصدارة عالميا وكذلك لتفضله بحضور حفل الدورة التاسعة للجائزة الأكبر من نوعها على الإطلاق وتكريم الفائزين في مختلف فئاتها من الإمارات والوطن العربي والعالم. كما تقدم المجلس بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية ورئيس الجائزة لتوجيهاته وقيادته العمل في الجائزة وتعزيز ريادتها ودورها القيادي في تحقيق التطوير المنشود للقطاع الرياضي وترسيخ نهج الإبداع والتميز في العمل.

جاء ذلك في خلال اجتماع المجلس الذي عقد بمناسبة ختام أعمال الدورة التاسعة للجائزة وترأسه مطر محمد الطاير نائب رئيس مجلس دبي الرياضي رئيس مجلس الأمناء بحضور خالد علي بن زايد الفلاسي نائب رئيس المجلس والأعضاء المصري د. حسن مصطفى والجزائري مصطفى العرفاوي ود.خليفة راشد الشعالي والسعودي أحمد مساعد العصيمي ومنى درويش بوسمرة وموزة سعيد المري أمين عام الجائزة بحضور ناصر أمان آل رحمة مدير الجائزة.

وقال مطر الطاير إن الدورة التاسعة للجائزة تزامنت مع «عام الخير» والدورة العاشرة تتزامن مع «عام زايد» وهو عام الخير والعطاء والتقدم حيث تسير الجائزة على نهج القيادة الرشيدة ونهج مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان.

وأضاف: تنفيذا لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم وتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وضمن إطار الخطة الاستراتيجية للجائزة 2017 - 2021 اعتمد مجلس الأمناء محور التنافس للدورة العاشرة للجائزة وهو مبادرات إبداعية أسهمت في تطوير رياضة الشباب ومبادرات إبداعية لتمكين الشباب رياضيا.

وجدد مجلس الأمناء الثقة برؤساء اللجان العاملة في الجائزة وهم أعضاء مجلس الأمناء د.خليفة الشعالي لرئاسة اللجنة الفنية ومصطفى العرفاوي لرئاسة لجنة التحكيم وموزة المري لرئاسة لجنة الاتصال والتسويق وتم التوجيه بترشيح أعضاء اللجان من الكفاءات الوطنية والعربية لأداء دور اللجان وتحقيق الأهداف السامية للجائزة.

وناقش المجلس الخطة التشغيلية للدورة العاشرة التي تتضمن مواعيد فتح باب الترشح وفترة الترشح التي ستكون من أول أبريل وحتى 31 أغسطس 2018 والفترة الزمنية للإنجازات المؤهلة للتنافس على فئات الدورة وهي من أول سبتمبر 2017 وحتى 31 أغسطس 2018 كما تتضمن الخطة التنفيذية تنظيم ندوات وملتقيات عن الإبداع لترسيخ الإبداع كنهج في العمل الرياضي وكذلك الزيارات واللقاءات والاجتماعات التي ستتم خلال فترة عمل الدورة العاشرة كما تم تحديد موعد حفل تكريم الفائزين في الدورة العاشرة.