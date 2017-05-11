محمد بن راشد: مرونة «مجموعة الإمارات» تمكنها من التعامل بكفاءة مع التحديات ومواصلة بناء وصياغة المستقبل

دبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن مرونة «مجموعة الإمارات» تمكنها من التعامل بكفاءة مع التحديات، ومواصلة بناء وصياغة المستقبل.

وأضاف سموه أن مجموعة الإمارات تعد واحدة من شركاتنا الوطنية التي تجسد النمو المتوازن والابتكار والمرونة.

جاء ذلك في كلمة سموه بمناسبة التقرير السنوي لمجموعة الإمارات 2016/&rlm&rlm&rlm 2017، والتي نوه خلالها بما تتمتع به طيران الإمارات ودناتا من سجل حافل من الاستثمار في الموارد البشرية والأعمال والتقنيات الجديدة، والعمل مع الشركاء لإيجاد حلول مبتكرة للصناعة، لافتاً سموه إلى أن هذه العناصر تشكل مكونات حيوية لمؤسسة مرنة، يمكنها التعامل بسرعة وكفاءة مع التحديات ذات المدى القصير، في الوقت الذي تواصل بناء وصياغة المستقبل.

وأضاف سموه: «لقد واكبت «مجموعة الإمارات» نمو دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة، ونقلت القدرات والإمكانات المتفوقة التي تميز شعبنا إلى العالم، مع ترسيخ طيران الإمارات ودناتا مكانة مرموقة على الساحة الدولية، ذلك أن صناعة الطيران والسفر تعد اليوم أحد محركات الاقتصاد الوطني وعناصر تمكينه، وربطه مع الفرص العالمية في القطاعات التجارية والسياحية والاستثمارية. كما أن الآفاق المستقبلية لهذه الصناعة تبدو مشرقة وزاهية، حيث من المتوقع أن ينمو الطلب على النقل الجوي وتجارب السفر، جنباً إلى جنب مع صعود «المستهلكين المتصلين» الذين يقودون اتجاهات أنماط الحياة العالمية، وتساقط الحواجز مع مزيد من انفتاح الحدود والأسواق».