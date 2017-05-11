السعوديـة: العجــز المالي يتـراجع 71% الإيرادات ترتفع 72% في الربع الأول

الرياض (وكالات)

قالت وزارة المالية السعودية أمس إن العجز المالي تراجع 71% في الربع الأول من السنة مقارنة به قبل عام ليسجل 26 مليار ريال (6.93 مليار دولار).

وأبلغ معالي وزير المالية محمد الجدعان مؤتمراً صحفياً للكشف عن النتائج الاقتصادية الفصلية أن الإيرادات زادت 72% على أساس سنوي إلى 144 مليار ريال في الربع الأول.

كان نمو الاقتصاد غير النفطي السعودي توقف تقريباً العام الماضي مع اضطرار الحكومة إلى خفض الإنفاق بسبب انحدار أسعار الخام.

وتابع: «تركيزنا الأساسي هو تحقيق رؤية السعودية 2030»، لافتاً إلى أن المنهج في الاستدانة هدف إلى حماية السيولة المحلية، موضحاً أن الهدف من هذا الإعلان هو تعزيز الشفافية عبر نشر البيانات بشكل دوري ومتكرر، بحيث يتمكن الجميع من الاطلاع على الأداء المالي لاقتصاد السعودية.

وقال: «اعتمدنا معايير صندوق النقد الدولي إطاراً لتنظيم إعلان الميزانية»، مشدداً على أن الهدف هو تشجيع نمو القطاع الخاص للوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول العام 2020. وأضاف الجدعان: «نحن على أعتاب خصخصة مؤسسات حكومية لتشجيع القطاع الخاص»، مشدداً على أن استراتيجية السعودية ترتكز على تنويع الاقتصاد. (الدولار = 3.7503 ريال سعودي)