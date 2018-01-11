ابن غليطة ومسعود يبحثان التعاون المشترك

دبي (الاتحاد)

بحث المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة، آفاق التعاون والعلاقات المشتركة مع عبد الخالق مسعود رئيس اتحاد الكرة العراقي، خلال اجتماع أمس بمقر الاتحاد بمنطقة الخوانيج في دبي.

ورحب ابن غليطة بزيارة رئيس الاتحاد العراقي، مؤكداً سعادته بهذه الزيارة، والتي تدلل على مدى اهتمام الجانب العراقي، بتطوير العلاقات المشتركة بين الطرفين.

وتناول الجانبان على مدى الاجتماع، العلاقة التي تربط الاتحادين الشقيقين وسبل تطويرها وتعزيزها على مختلف الصعد، مؤكدين أن العلاقات التي تربط الاتحادين مميزة، وتشمل مختلف عناصر كرة القدم الفنية والإدارية، إضافة إلى مناقشة آفاق تطوير واقع الكرة الخليجية، خاصة بعد المشاركة المميزة للمنتخبين الشقيقين في «خليجي 23» بالكويت، وبحث سبل تطوير الكرة العربية والآسيوية.