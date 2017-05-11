15 تصرفاً.. توقف عنها لتحظى بالسعادة الحقيقية

لوسي نبيل (الاتحاد نت)

كي تحظى بالسعادة الحقيقية في حياتك، عليك التوقف عن 15 تصرفاً.. هذا ما تنصح به آنا إركيك، المتخصصة في تقديم الاستشارات المتعلقة بوسائل التواصل الاجتماعي وخبيرة التسويق عبر الإنترنت.

ولم تكتف آنا بذلك بل قدمت نصائح حول ما يتعين القيام به بدلاً من تلك العادات التي تضر أكثر مما تفيد.

وفيما يلي قائمة بما يتعين عليك فعله لتستعيد بهجة الحياة، حسبما نشرتها آنا في موقع «لايف هاك»:

1- لا تتجاهل احتياجاتك الشخصية:

لأنه، بينما تحاول إرضاء الجميع والاهتمام بهم، لن يفكر أحد فيما تحتاجه. وعليك، بدلاً من ذلك، الجلوس والتفكير في رغباتك واحتياجاتك والعمل على تحقيقها.