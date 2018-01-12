الأيرلندي برين أول المتأهلين للجائزة الكبرى

أبوظبي (الاتحاد)

تصدر الفارس الأيرلندي شين برين الشوط الافتتاحي ضمن فعاليات النسخة الثانية لمهرجان الشراع الدولي للفروسية لقفز الحواجز التي انطلقت أمس الأول على ميادين منتجع الفرسان الرياضي الدولي بأبوظبي، وتستمر حتى مساء يوم غد.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول 7 أشواط متنوعة الفئات، أقيمت على فترتين صباحية ومسائية، وشهد الافتتاح وقام بتتويج الفائزين وأصحاب المراكز المتقدمة عمران العويس رئيس البطولة، وممثلو الجهات الراعية للأشواط.

وحقق الفارس برين الصدارة في ختام منافسات شوط فئة الأربع، وجاء بمواصفات الجولة الواحدة مع جولة للتمايز على حواجز بلغ ارتفاعها 145 سم.

وشارك في الشوط 44 فارسا وفارسة، وانتقل 19 فارسا إلى جولة التمايز وأكملها دون خطأ 7 فرسان، انتزع الفارس برين على صهوة الجواد «كان ياما كان» وهو من خيول فريق تيم سفن أيضا جائزة المركز الأول وأصبح أول المؤهلين للجائزة الكبرى.