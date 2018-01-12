فيصل بن حميد يلتقي الرميثي



تاريخ النشر: الجمعة 12 يناير 2018 دبي (الاتحاد) زار الشيخ فيصل بن حميد القاسمي رئيس الاتحاد العربي للدراجات يرافقه المستشار إسماعيل سالم الحوسني الأمين العام للاتحاد، معالي اللواء محمد خلفان الرميثي القائد العام لشرطة أبوظبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، وتم خلال اللقاء تبادل وجهات النظر، وطرح الأفكار التي من شأنها تطوير منظومة العمل الرياضي بصورة عامة ورياضة الدراجات بصورة خاصة، وبما يحقق الغايات والأهداف التي تنشدها القيادة الرشيدة والشارع الرياضي. كما تم عرض ومناقشة بطولات وأنشطة الاتحاد العربي للدراجات للفترة المقبلة ودور الاتحاد في نشر اللعبة في الوطن العربي. وفي نهاية اللقاء، تبادل الطرفان الدروع، والاتفاق على تكرار مثل هذه الزيارات التي من شأنها إثراء الفكر الرياضي، بما يخدم مصلحة الرياضة في الدولة.