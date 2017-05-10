«مطلوب» اسم لأنثى إنسان غاب نادرة

جاكرتا (د ب أ)

ذكرت مجموعة من نشطاء حماية البيئة أمس الأربعاء، أن دعوة وجهت لاقتراح اسم لأنثى إنسان غاب نادرة ذات شعر أبيض تم إنقاذها من الأسر في إندونيسيا. وتخضع أنثى إنسان الغاب لرعاية مؤسسة «إنقاذ إنسان الغاب» في بورنيو في مركزها لإعادة التأهيل، بالقرب من مدينة بالانجكا رايا منذ أوائل هذا الشهر، بعد إنقاذها على أيدي سكان محليين. وقالت المجموعة إنها تعطي «الفرصة للشعب لاقتراح اسم له معنى لها».

وأضافت المجموعة أن أنثى إنسان الغاب الشيباء، والزرقاء العينين، التي يعتقد أنها تبلغ من العمر خمس سنوات، بصحة جيدة.

وتشير تقديرات حديثة إلى أن هناك حوالي 65 ألف إنسان غاب في البرية في إندونيسيا، رغم إمكانية تراجع تلك الأرقام بسبب إزالة أشجار الغابات.