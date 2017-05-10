حفل توزيع جرامي يعود إلى نيويورك بعد 15 عاماً

نيويورك (أ ف ب)

تنظم الحفلة المقبلة لتوزيع جوائز جرامي، مكافآت الموسيقى الأميركية، في نيويورك العام 2018 للمرة الأولى منذ العام 2003، بعد أن كانت تقام عادة في لوس أنجلوس، طوال السنوات الماضية. وبمناسبة النسخة الستين لجوائز جرامي، قررت جمعية «ريكوردينج أكاديمي» تنظيم الحفل في قاعة ماديسن سكوير جاردن الشهيرة في نيويورك 28 فبراير 2018.

وفي سبيل هذا الاعلان استعانت الجمعية بالمخرج الأميركي سبايك لي لإعداد فيلم قصير يتناول أهمية نيويورك في عالم الموسيقى الذي يتضمن أسماء كبيرة مثل مغني الراب كيو-تيب والمغنية سيندي لوبر والمغني توني بينيت.