إطلاق اسم «زول» على ديناصور من العصر الطباشيري

واشنطن (رويترز)

أعلن علماء أمس الأول الثلاثاء، اكتشاف حفريات في أراضي ولاية مونتانا الشمالية الوعرة لديناصور بأربعة أرجل آكل للنباتات، طوله ستة أمتار، ويزن طنين ونصف الطن، عاش قبل 75 مليون عام.

إنه الديناصور «زول» كما أطلق عليه العلماء نسبة إلى الوحش الضخم الذي هدد النجمين بيل موراي ودان أيكرويد وأصدقاءهما في فيلم (طاردو الأشباح/‏‏ جوست باسترز). ويصف الفيلم، وهو من إنتاج العام 1984، الوحش زول بأنه نصف إله في الشرق الأدنى بقرنين، ويشبه الكلب، وله عينان حمراوان متوهجتان يتلبس النجمة سيجورني ويفر.

أما الديناصور زول، فيقول العلماء، إنه ينتمي إلى مجموعة ديناصورات العصر الطباشيري التي تعرف باسم أنكيلوصور، أو العظاءة الملتحمة التي كانت من بين أكثر الحيوانات البرية المدرعة التي عرفت إلى الآن.

وكانت مغطاة بدرع من العظام من الخطم إلى نهاية الذيل، ولديها غالباً مسامير وذيل على شكل هراوة يمكن استخدامه لتحطيم أرجل الحيوانات المفترسة، مثل التيرانوصور والجورجوصور التي كانت تعيش في الفترة نفسها.

وقالت فيكتوريا آربور، عالمة الحفريات من متحف أونتاريو الملكي في تورونتو، إن زول أحد أكثر ديناصورات الأنكيلوصور اكتمالاً، والأحسن حفظاً التي جرى اكتشافها إلى الآن بما في ذلك الأنسجة الناعمة النادرة.

وقال ديفيد إيفانز، عالم الحفريات من متحف أونتاريو الملكي، إن الشبه بين جمجمة الديناصور، ورأس الوحش في فيلم «طاردو الأشباح» كان السبب في إطلاق اسم زول عليه.