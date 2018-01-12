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سهرة كروية من العيار الثقيل

الأهلي يواجه المصري في قمة «السوبر» على استاد هزاع بن زايد
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تاريخ النشر: الجمعة 12 يناير 2018

علي معالي ومصطفى الديب (العين)

قمة كروية مثيرة يشهدها استاد هزاع بن زايد في الثامنة من مساء اليوم في مدينة العين، حيث يلتقي الأهلي والنادي المصري البورسعيدي على لقب السوبر المصري.

وعلى استاد «هزاع بن زايد» في العين أحد أبرز وأجمل الاستادات في العالم، ستكون الجماهير على موعد مع سهرة مثيرة ووجبة كروية دسمة، بين الأهلي متصدر جدول الدوري حالياً، والمصري صاحب المركز الثالث في المسابقة.

وهذه هي المرة الثالثة التي يقام فيها السوبر المصري في الإمارات حيث فاز الأهلي بالنسخة الأولى على حساب الزمالك، الذي رد اعتباره وفاز باللقب العام الماضي بضربات الترجيح.

يخوض الأهلي لقاء السوبر بصفته حامل لقب الدوري، فيما يخوض المصري المباراة بصفته وصيفاً لبطل الكأس، بعدما توج الأهلي بلقب الكأس بالفوز على المصري 2/‏ 1 في المباراة النهائية في 15 أغسطس الماضي.

والمواجهة هي الأولى بين الطرفين على لقب السوبر، الذي فاز به الأهلي 9 مرات، ويبحث عن اللقب العاشر، في المقابل فإنها المرة الأولى التي يتواجد فيها أبناء بورسعيد في مواجهة السوبر. ... المزيد
     
 

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