مارادونا: أتعامل مع الفجيرة كأنني أدرب أحسن فريق في العالم

علي معالي (دبي)
أكد مارادونا المدير الفني الجديد لفريق الفجيرة أنه سيقدم كل ما يملكه من خبرات طوال مسيرته الكروية لخدمة فريقه الجديد اعتباراً من الموسم المقبل.
قال مارادونا في تصريحات خاصة: «الفجيرة فتح لي أبوابه، وسأكون معه بقلبي وعقلي حتى نحقق معاً ما نصبو إليه في نهاية المطاف لنكون فريقاً قوياً له كيانه في المستقبل».
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وقال: «لا أخشى هذا التحدي مطلقاً، حيث رغبتي كبيرة بأن أتعرف على اللاعبين وكيف يتدربون وكيف يأكلون ويشربون، كلها أمور سيتم وضعها في الحسبان خلال الفترة المقبلة مع عملي مع فريقي الجديد، وعلينا أن نضع نظاماً جيداً من كافة النواحي، وصحيح أنني أتولى تدريب فريق في الدرجة الأولى، لكنني سأتعامل معه كأنني أدرب أحسن فريق في العالم».
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وختم مارادونا قائلًا: «أتمنى أن أصنع عودة قوية، وأرى أن عودتي مهمة لفك هذه الحلقة المغلقة بين مدربي العالم، لأنني أرى أن رجال الأعمال في العالم يقومون بتوزيع الأدوار في ملاعب العالم ومع الفجيرة سيكون العمل بمنتهى الشفافية في الكرة خاصة بعد الاجتماع الشفاف والصريح الذي تم عقده مع الشيخ مكتوم بن حمد الشرقي رئيس النادي، وثقتي كبيرة في أن التعاون سيكون في مصلحة الفريق والفجيرة كإمارة بشكل عام، وهو ما أخطط له في ظل الرغبة المشتركة بيننا».