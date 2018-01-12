معتصم عبدالله (دبي)
بحسابات التاريخ هي الكلاسيكو الأول، فالعين يملك 12بطولة للدوري، والوصل في رصيده 7 ألقاب.
وبحسابات النقاط هي قمة بين الأول والثاني ولكل منهما 22 نقطة.
وبحسابات النجوم هنا عمر عبد الرحمن أفضل رياضي محلي في جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وهناك البرازيلي ليما أفضل لاعب أجنبي الموسم الماضي، هنا سلطان المنذري حارس الصاعد، وهناك خالد عيسى حارس الخليج الأول، هنا الهداف كايو، وهناك السويدي بيرج، وبحسابات الطموح الهدف واحد، الدوري وحلم المشاركة في مونديال أندية العالم ديسمبر المقبل.
كل هذه الحسابات تلقى بظلالها على كلاسيكو الإمارات اليوم في زعبيل.
ويتفوق «الإمبراطور»، متصدر الترتيب حالياً بفارق المواجهات المباشرة أمام «الزعيم»، بخلو سجله من الخسارة في الدوري، طوال 23 مباراة، منذ آخر خسارة على ملعبه أمام ضيفه الجزيرة يوم 13 يناير من العام الماضي، في الوقت الذي حافظ فيه «البنفسج» على سجله خالياً من الخسارة على مدار 14 مباراة متتالية في الدوري، منذ آخر خسارة أمام الوصل في الدور الثاني للموسم الماضي، والتي أقيمت يوم 15 أبريل 2017 على ملعب زعبيل، في مباراة «الريمونتادا» بنتيجة 3-4. ... المزيد