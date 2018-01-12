معتصم عبدالله (دبي)

بحسابات التاريخ هي الكلاسيكو الأول، فالعين يملك 12بطولة للدوري، والوصل في رصيده 7 ألقاب.

وبحسابات النقاط هي قمة بين الأول والثاني ولكل منهما 22 نقطة.

وبحسابات النجوم هنا عمر عبد الرحمن أفضل رياضي محلي في جائزة محمد بن راشد للإبداع الرياضي، وهناك البرازيلي ليما أفضل لاعب أجنبي الموسم الماضي، هنا سلطان المنذري حارس الصاعد، وهناك خالد عيسى حارس الخليج الأول، هنا الهداف كايو، وهناك السويدي بيرج، وبحسابات الطموح الهدف واحد، الدوري وحلم المشاركة في مونديال أندية العالم ديسمبر المقبل.

كل هذه الحسابات تلقى بظلالها على كلاسيكو الإمارات اليوم في زعبيل.