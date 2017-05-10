«الرئاسي» يعتمد تشكيل لجنة تعديل الاتفاق السياسي

طرابلس (وكالات)
أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا، أمس الأول قراره بتشكيل لجنته للحوار المعنية بالحوار مع اللجنة النيابية المشكلة من قبل مجلس النواب برئاسة النائب عبد السلام نصية.
وأوضح المجلس قي قراره بأن هذه اللجنة تم تسميتها بـ« لجنة تعديل الاتفاق السياسي»، مبيناً بأن عدد الأعضاء فيها 13 عضواً من مجلس الدولة.
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وكلف القرار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة محمد معزب بالإشراف العام ومتابعة أعمال اللجنة بشأن الالتزام بثوابت السياسة العامة للمجلس والقرارات والضوابط الصادرة عنه بهذا الشأن.
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