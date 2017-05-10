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«الرئاسي» يعتمد تشكيل لجنة تعديل الاتفاق السياسي
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تاريخ النشر: الخميس 11 مايو 2017

طرابلس (وكالات)

أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا في ليبيا، أمس الأول قراره بتشكيل لجنته للحوار المعنية بالحوار مع اللجنة النيابية المشكلة من قبل مجلس النواب برئاسة النائب عبد السلام نصية.

وأوضح المجلس قي قراره بأن هذه اللجنة تم تسميتها بـ« لجنة تعديل الاتفاق السياسي»، مبيناً بأن عدد الأعضاء فيها 13 عضواً من مجلس الدولة.

وأكد القرار على أن اللجنة ستختص بدراسة وتقييم وإعداد مقترحات التعديلات الضرورية للاتفاق السياسي، بالإضافة إلى مهام التوافق مع مجلس النواب حسب ما جاء في نص الاتفاق السياسي.

وكلف القرار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة محمد معزب بالإشراف العام ومتابعة أعمال اللجنة بشأن الالتزام بثوابت السياسة العامة للمجلس والقرارات والضوابط الصادرة عنه بهذا الشأن.

يشار إلى أن أعضاء لجنة تعديل الاتفاق السياسي التابعة لمجلس الدولة هم موسى فرج صالح فرج رئيساً وبعضوية كل من الصادق كشير وماما سيدي وبشير الهوش وفتح الله احمد وعمر أبوشاح وعبد العزيز الككلي ومنصور الحصادي وعمر أبو ليفة ومحمد تكالة ومحمد اجويلي ومحمد مسكين وآمنة امطير. ... المزيد
     
 