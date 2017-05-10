«عملية الموصل» تواصل التقدم بسرعة وتتعقب جيوب «داعش»

سرمد الطويل، وكالات (بغداد)

واصلت القوات العراقية تقدمها السريع في الساحل الأيمن للموصل أمس، حيث تم تحرير حيي المعامل والهرمات الثانية بالكامل، ومستودع حبوب معامل الطحين، متوغلة أيضاً في حي الاقتصاديين، تزامناً مع تطويق حي الاصلاح الزراعي، استعداداً لاقتحامه خلال الساعات المقبلة.

وأسفرت العمليات المتفرقة عن مقتل عشرات «الدواعش» بينهم القيادي البارز «أبو أيوب الشامي» المسؤول العسكري لحي الإصلاح الزراعي، ومسؤول ما يسمى كتيبة الاقتحامات «أبو البراء» وهو من كبار قيادات «ولاية ديالى».

من جهته، أكد قائد العمليات الثانية في جهاز مكافحة الإرهاب، اللواء الركن معن السعدي أن الأيام المقبلة «ستحمل مفاجآت كبيرة وكثيرة، وسنكون قد حققنا الانتصار الأكبر بالسيطرة على كل أرض الموصل».

من جهتها، قالت