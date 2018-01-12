عجمان و الجزيرة.. «المسافات ليست شاسعة»

عماد النمر (عجمان)

مواجهة عجمان مع ضيفه الجزيرة مختلفة عن لقائهما في الجولة الأولى، لأن المسافات كانت شاسعة وقتها، والمقارنة تصب في مصلحة «فخر أبوظبي» الذي بدأ الموسم بوصفه أحد المرشحين للحفاظ على لقبه، فيما «البرتقالي» قادم من دوري الدرجة الأولى، إلا أنها تقاربت الآن، يكفي أن صاحب الأرض والجمهور قدم مستويات جيدة، ونجح في الوصول إلى المركز السابع برصيد 12نقطة، وأحرج العديد من الفرق الكبيرة من بينهما ضيفه اليوم، على النقيض تراجع الجزيرة في أمور عدة، حتى وصل به الحال إلى احتلال المركز الخامس بفارق 4 نقاط عن مضيفه، ولا يفصل بينهما سوى مركز واحد.

ويرغب عجمان في استمرار الأداء الجيد الذي ظهر عليه بالدور الأول، ويملك أفضلية الاستقرار الفني، حيث رفض الاستغناء عن أي لاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية، ويأمل أن يحقق نتيجة إيجابية تساعده على تحقيق هدفه في الدوري، ويفتقد الفريق خدمات علي الحوسني الحارس الأول للإصابة، والهداف المالي موديبو مايجا للإيقاف، ورغم أن الفريق تعاقد مع لاعبين مواطنين، هما الحارس سعيد عبد الله، والمدافع إسماعيل أحمد، إلا أنهما لن يخوضا اللقاء لعدم جاهزيتهما الفنية.

يعقوب: صححنا الأخطاء

عجمان (الاتحاد)

أكد محمد يعقوب الظهير الأيمن لعجمان أن لقاء اليوم أمام الجزيرة، يعد غاية في الصعوبة، كونه يأتي بعد توقف طويل، وأمام فريق كبير سبق أن فاز على عجمان مرتين هذا الموسم في الدوري وكأس الخليج العربي، لكن ذلك لن يثني لاعبي عجمان عن القتال، واللعب بكل قوة أمام الجزيرة، وقال إن فترة التوقف فرصة لتصحيح الأخطاء والسلبيات في الفريق، وخضنا وديتين ظهرنا فيهما بصورة جيدة.

أحمد العطاس: ليست سهلة في الظروف الصعبة

أبوظبي (الاتحاد)

وصف أحمد العطاس مهاجم الجزيرة لقاء فريقه اليوم أمام عجمان بالصعب، وقال: بكل تأكيد المباراة ليست سهلة، في ظل الظروف التي يعيشها الفريق حالياً، سواء على صعيد الغيابات، أو حالة الإرهاق الشديد التي يعانيها اللاعبون، وعجمان من الفرق التي تلعب كرة منظمة، وسبق وأن واجهنا صعوبة أمامه في كأس الخليج العربي، أو مباراة الدور للأول.