أول محاكمة عسكرية في البحرين لمتهمين بارتكاب جرائم إرهابية

المنامة (د ب ا)

نظر القضاء العسكري البحريني أمس ولأول مرة، قضية متهمين بارتكاب جرائم لغرض إرهابي متعلقة بالتخطيط لاستهداف منشآت عسكرية ومنتسبي قوة الدفاع.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية (بنا) أمس عن المركز الوطني للاتصال قوله إن القضاء العسكري ينظر لأول مرة قضية ثلاثة أشخاص أحدهم ذو صفة عسكرية واثنان آخران غير عسكريين متهمين بارتكاب جرائم لغرض إرهابي متعلقة بالتخطيط لاستهداف منشآت عسكرية ومنتسبي قوة الدفاع.

ويأتي ذلك تطبيقاً لقواعد الاختصاص إعمالاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2017 المعدل لبعض أحكام قانون القضاء العسكري، والتي تعقد الاختصاص للقضاء العسكري بالجرائم التي تقع على الأماكن والمنشآت الخاضعة لقوة دفاع البحرين وعلى ممتلكاتها أو التي ترتكب ضد منتسبيها.

من جانبها أفادت صحيفة الوطن البحرينية بان مرسوما ملكيا، كان صدر بالمصادقة على قانون رقم (12) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002 وذلك بعد إقراره من مجلسي الشورى والنواب.

وأكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة في وقت سابق، أن التعديل الوارد على قانون القضاء العسكري مبني على الأصل العام وهو حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية ولحفظ أمن وسيادة المملكة. وأوضح أنه يأتي تنفيذاً لما ورد في التعديل الدستوري الذي تم في 30 مارس 2017 الذي يهدف لتعديل اختصاص القضاء العسكري بعد التعديل الدستوري الأخير مع مراعاة الضمانات القضائية للمحاكمة العادلة، وفي ظل تعدد درجات التقاضي واستقلالية أعضائه، واتباع كافة الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 2002.