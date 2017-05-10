مباحثات لإنشاء شبكة التعاون القضائي العربي لمكافحة الإرهاب

القاهرة (وام)

ترأست دولة الإمارات العربية المتحدة اجتماع لجنة خبراء وممثلي وزارات العدل في الدول العربية الذي بدأ أمس بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية وذلك لإعداد مشروع النظام الداخلي لشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب. وضم وفد الدولة، الذي ترأسه المستشار علي حسن الشيراوي رئيس محكمة استئناف الشارقة، المستشار عادل المرزوقي من إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل وعبد الله الحمادي من مندوبية الدولة بالقاهرة. وقال السفير فاضل جواد الأمين العام المساعد للشؤون القانونية لدى الجامعة العربية إن هذا الاجتماع يعد الثالث لخبراء وزارات العدل بالدول العربية والذي التأم لبحث إنشاء شبكة للتعاون القضائي العربي تكون خاصة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وأضاف أن الاجتماع مخصص لإعداد النظام الأساسي للشبكة والأمانة الفنية وهيئة الشبكة التي ستتكون من مجموعة من نقاط اتصال للدول العربية لتمثيلها وستكون مهامها خاصة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة بين هذه الدول في المسائل المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة. وأكد أهمية هذه الشبكة خاصة في ظل ما وصفه بالقصور الموجود في الاتصال والتواصل وتبادل المعلومات بين الدول العربية في هذا الشأن حيث من الممكن أن يتم من خلالها تزويد هذه الدول بالمعلومات وتبادلها للقضاء على الإرهاب والجريمة المنظمة. وأوضح أن نتائج هذا الاجتماع ستعرض على المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب والمقرر يومي 17و 18 مايو الجاري.