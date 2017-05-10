«الشرعية» تتقدم في تعز والبيضاء وتحرر منطقة النجيبة

عقيل الحلالي (صنعاء)
حققت قوات «الشرعية» في اليمن والمدعومة من التحالف العربي أمس تقدماً ميدانياً في المعارك ضد ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية خصوصاً في محافظتي تعز (جنوب غرب) والبيضاء (وسط)، في حين قتل العشرات من عناصر الميليشيات في ضربات جوية نوعية للتحالف على مناطق متفرقة في البلاد. وأعلن الجيش اليمني أمس في بيان تحرير منطقة النجيبة الواقعة شمال مدينة المخا الساحلية غرب تعز على بعد كيلومترات من بلدة الخوخة التابعة لمحافظة الحديدة الاستراتيجية والمطلة على البحر الأحمر.
وذكر البيان أن «قوات الجيش الوطني مسنودة بغطاء جوي كثيف تمكنت من السيطرة على منطقة النجيبة شمالي المخا بعد معارك ضارية مع ميليشيات الانقلاب قتل خلال مالا يقل عن ثمانية من عناصرها وأسر خمسة آخرون».
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إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية ميدانية أن الميليشيات الانقلابية تكبدت خسائر بشرية ومادية فادحة في الغارات الجوية والمعارك المحتدمة في محيط معسكر خالد بن الوليد المرابط شمال بلدة موزع على بعد 40 كيلومتراً شرقي المخا. وأضافت أن العشرات من المتمردين الحوثيين والجنود الموالين للمخلوع علي صالح قتلوا وجرحوا أمس في القصف الجوي والاشتباكات في محيط القاعدة العسكرية التي سيعزز تحريرها تقدم أنصار الشرعية صوب ميناء الحديدة الاستراتيجي. واستهدفت ضربات جوية للتحالف تعزيزات ومواقع متفرقة للانقلابيين في بلدة مقبنة شمال معسكر خالد الذي تعرض أيضاً لغارات وقصف مدفعي من القوات الحكومية التي تطوقه من جهات عدة.
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