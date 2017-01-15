«سادسة زعبيل» تمنح الجزيرة «الأفضلية المطلقة» أمام الوصل

معتصم عبد الله (دبي)

أكد الجزيرة علو كعبه أمام الوصل على ملعب الأخير في «زعبيل»، حينما نجح في تحقيق الفوز بنتيجة 3-2 أمس الأول، في قمة «الجولة 14» لدوري الخليج العربي، ونجح «فخر أبوظبي» الذي تلقى خسارة قاسية، في مباراته الأخيرة على الملعب ذاته، منذ نحو أقل من أسبوعين أمام الوحدة صفر- 6، في كأس رئيس الدولة، في تأكيد أفضليته المطلقة أمام «الإمبراطور» في عقر دار الأخير بتحقيق فوزه السادس في دوري المحترفين على الملعب نفسه.

ولم يسبق للوصل تحقيق أي انتصار على ملعبه أمام الجزيرة في تسع مواجهات سابقة، بعد أن اكتفى بالتعادل في ثلاث مباريات، والخسارة في ستة لقاءات أخرى، ويعود آخر انتصار لـ«الأصفر» أمام الجزيرة في زعبيل إلى مباراة الدور الثاني موسم 2007 - 2008 بنتيجة 2- صفر، قبل الدخول في منافسات دوري المحترفين في الموسم التالي. وكبد الجزيرة الذي يدين بانتصاره الثمين للثلاثي إيلتون ألميدا في الدقيقة 13، سيف المقبالي في الدقيقة 35، والوافد الجديد البرازيلي ليوناردو في الدقيقة 54، مضيفه الوصل الخسارة الأولى على ملعبه في الدوري، خلال الموسم الحالي، والثالثة في سجل الفريق، بعد الأولى 1-3 في الجولة الأولى للدوري، والعين 1-2 في الجولة العاشرة. ولم تشفع نسبة الاستحواذ على الكرة التي مالت لمصلحة الوصل بنسبة 57% للفريق في تجنب الخسارة الثالثة على التوالي، منذ بداية العام الجديد 2017، واستفاد «فخر أبوظبي» من حالة «التوهان» الدفاعي للوصل الذي افتقد خدمات الثلاثي حسن زهران، عبد الله صالح، بجانب هزاع زايد، ليزور مرمى الحارس يوسف الزعابي بثلاثة أهداف على مدار الشوطين، ليرفع إجمالي الأهداف التي سكنت مرمى الأخير إلى 9 أهداف في المباريات الثلاث التي خاضها مع فريقه في كأس رئيس الدولة والدوري وكأس الخليج العربي، مقابل 9 أهداف فقط لسلفه راشد علي المنتقل إلى الوحدة في 12 مباراة في الدور الأول للدوري. ولم تمنع الخسارة أمام الجزيرة، الوصل من تسجيل هدفين حملا توقيع البرازيليين رونالدو مينديز من ركلة حرة، نفذها بصورة ذكية في الدقيقة 26، ومواطنه ليما الذي استغل مهاراته الفردية في المراوغة، ليقلص الفارق، قبل عشر دقائق على نهاية المباراة، ليستعيد الأخير حاسة التهديف، بعد صيامه عن التسجيل، خلال المباريات الثلاث الأخيرة لفريقه في كأس رئيس الدولة وكأس الخليج العربي أمام بني ياس 2-0، والشارقة 2-4، والشباب 0-2. وعزز ليما الذي نجح في الحوار الخاص الذي جمعه بمنافسه مبخوت مهاجم الجزيرة ووصيف الهدافين، في تعزيز صدارته لقائمة الهدافين، بعدما رفع رصيده إلى 17 هدفاً، بفارق هدفين أمام مبخوت والسنغالي ديوب مهاجم الأهلي، وأصبح ليما على بعد ثلاثة أهداف فقط من معادلة رقمه القياسي في الأهداف، والذي سجله في الموسم الماضي بواقع 20 هدفاً في 26 مباراة.

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دبي (الاتحاد)