«شرطة أبوظبي» تعتمد حجز المركبات في منازل مالكيها

أبوظبي (الاتحاد)
أوضح العميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي أن الآلية الخاصة بحجز المركبات داخل المنزل في عهدة مالكها، والتي أطلقتها شرطة أبوظبي، تأتي تماشياً مع عام الخير 2017، والجهود المستمرة لها في تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور من خلال تطبيق كل التطبيقات والأنظمة والتقنيات الذكية للارتقاء بخدمات المتعاملين إلى أفضل الممارسات العالمية. وأشار الظاهري إلى الاهتمام الذي توليه شرطة أبوظبي في ترسيخ قيم الإيجابية والسعادة، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة لإسعاد متعامليها وفقاً لأفضل المعايير العالمية بما يحقق الرضا الكامل الذي هو هدف أسمى تسعى إليه .
ومن جانبه أوضح العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي أن الآلية الجديدة لحجز المركبات في عهدة مالكها داخل المنزل بدلاً من حجزها في ساحة الحجز يتم تطبيقها عن طريق تركيب جهاز تتبع ذكي في المركبات المحجوزة لإرسال إشارات إلى شرطة أبوظبي تفيد باستخدام وتحريك السيارات المحجوزة في عهدة مالكيها ومخالفة الحجز المنزلي.
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