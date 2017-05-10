«شرطة أبوظبي» تعتمد حجز المركبات في منازل مالكيها

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح العميد علي خلفان الظاهري مدير عام العمليات المركزية في شرطة أبوظبي أن الآلية الخاصة بحجز المركبات داخل المنزل في عهدة مالكها، والتي أطلقتها شرطة أبوظبي، تأتي تماشياً مع عام الخير 2017، والجهود المستمرة لها في تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور من خلال تطبيق كل التطبيقات والأنظمة والتقنيات الذكية للارتقاء بخدمات المتعاملين إلى أفضل الممارسات العالمية. وأشار الظاهري إلى الاهتمام الذي توليه شرطة أبوظبي في ترسيخ قيم الإيجابية والسعادة، وذلك من خلال تقديم خدمات متميزة لإسعاد متعامليها وفقاً لأفضل المعايير العالمية بما يحقق الرضا الكامل الذي هو هدف أسمى تسعى إليه .

ومن جانبه أوضح العميد خليفة محمد الخييلي مدير مديرية المرور والدوريات في شرطة أبوظبي أن الآلية الجديدة لحجز المركبات في عهدة مالكها داخل المنزل بدلاً من حجزها في ساحة الحجز يتم تطبيقها عن طريق تركيب جهاز تتبع ذكي في المركبات المحجوزة لإرسال إشارات إلى شرطة أبوظبي تفيد باستخدام وتحريك السيارات المحجوزة في عهدة مالكيها ومخالفة الحجز المنزلي.

وأشار إلى وضع كل الآليات التي تضمن تنفيذ آلية الحجز المنزلي للمركبات في عهدة مالكيها وفق أفضل الممارسات، مشيراً إلى أن كل التفاصيل المتعلقة بالآلية الجديدة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مؤكداً حرص شرطة أبوظبي على توفير أفضل الخدمات للجمهور، لافتاًإلى أن خدمة حجز المركبة داخل المنازل لن تشمل المخالفات الخطرة، كما أن هناك إجراءات مترتبة على السائق في حالة مخالفته شروط حجز المركبة واستخدامها خلال فترة الحجز، قد تصل إلى إلغاء الحجز المنزلي وحجز مركبته في ساحة الحجز. وأكد الخييلي أن الآلية الجديدة تأتي في إطار الجهود المستمرة لشرطة أبوظبي في تحسين وجودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتقديم خدمات متميزة للمتعاملين ضمن استراتيجيتها ونهجها الابتكاري والإبداعي والسعي الدائم لتقديم المزيد من الإنجازات في مجال خدمات المتعاملين.