«الصقور» يُحلق للمرة الأولى «خارج الديار»

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

دشن الإمارات مشواره في المرحلة الثانية للدوري بأول انتصار خارج الديار على حساب الظفرة بهدف مساء أمس، وكسر خلاله عقدة أربع مباريات سابقة بالدوري، رجحت فيها كفة الظفرة في 3 مرات متتالية، قبل التعادل 3 - 3 في الجولة الأولى للبطولة الحالية، ويعود آخر فوز ل «الصقور» على الظفرة 3-2 في الجولة السادسة يوم 24 أكتوبر 2015، في المقابل لم يشفع للظفرة مشاركة المهاجمين الجديدين فيانا سيلفا وإيجور سيرجييف، وكذلك عودة ألميدا من الإصابة، والذي أحرز 3 أهداف في مرمى «الصقور» بالجولة الأولى، في الخروج التعادل على الأقل، ليفشل الظفرة في تذوق طعم الفوز للمباراة العاشرة على التوالي، ودفعه الخسارة للتراجع إلى المركز الأخير للمرة الأولى هذا الموسم.

والحديث عن الشوط الأول، يكفي الإشارة إلى أنه لم يشهد أي فرصة أو تهديد للمرميين، واقتصر الحال على الإنذار المبكر لعصام العدوة لاعب الظفرة في الدقيقة الرابعة، وفي الشوط الثاني، بادر الظفرة بالهجوم وسط تحفظ من الضيوف الذين نجحوا في استغلال فرصة واحدة لتسجيل هدف الفوز.

العبيدي: حصدنا أغلى 3 نقاط

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد قويض المدير الفني للظفرة، أن فريقه افتقد الانسجام أمام الإمارات، بعدما طرأت تغييرات عدة على صفوفه، خلال الانتقالات الشتوية، مشدداً على أن اللاعبين سعوا جاهدين إلى كسر أسلوب اللعب المغلق الذي فرضه «الصقور» على أرض الملعب، خاصة في الشوط الأول.

ويرى قويض أن الإمارات نجح من فرصة واحدة فقط في حسم المباراة، على عكس الظفرة التي لاحت له فرص عدة في الشوط الثاني لم يكتب لها النجاح، مشيراً إلى أن الظفرة مطالب في المرحلة القادمة بالسعي الجاد لحصد النقاط، إذ لم يعد هناك مجال للعب على نتيجة التعادل في المواجهات المقبلة.

بدوره أكد نور الدين العبيدي مدرب الإمارات أن المباراة اتسمت بالالتحامات القوية بعدما وجه اللاعبين إلى استغلال أشباه الفرص التي تتاح لهم، مؤكداً أن النقاط الثلاث التي حصدها فريقه تعتبر الأغلى في البطولة إلى الآن، وهي من شأنها أن تمنح «الصقور» دفعة معنوية كبيرة للعب بكل قوة في المباريات القادمة، خاصة أنها أمام فريق منافس في المراكز المتأخرة.