«خليفة الإنسانية» تعتمد 542 أسرة مواطنة لإعداد مليون و700 وجبة «إفطار صائم»

بدرية الكسار(أبوظبي)

اعتمدت مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية 542 أسرة مواطنة للمشاركة في إعداد مليون و700 وجبة لمشروع إفطار صائم الذي تنفذه للعام العاشر على التوالي خلال شهر رمضان المبارك على مستوى الدولة في 100 موقع للمؤسسة ، حسب محمد حاجي الخوري المدير العام للمؤسسة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس في فندق دوست تانى في أبوظبي بحضور الشركاء الاستراتيجيين ورعاة مشروع المؤسسة الرمضاني.

ووجه الخوري في بداية المؤتمر الصحفي التهنئة إلى القيادة الرشيدة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، وقال:« بدعم من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ومتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، تواصل المؤسسة عطاءها للعام العاشر على التوالي في مشروع إفطار الصائم تكريسا لقيم التضامن الإنساني وتوفير الوجبات المجانية للصائمين خلال الشهر الفضيل.

وأوضح الخوري « تكليف 184 منسقة ومشرفا وتوزيعهم على مختلف مناطق الدولة للوقوف ميدانياً وإجراء زيارات مفاجئة لفحص جودة الوجبات الرمضانية ومدى مطابقتها الشروط الصحية ومتابعة الأسر المواطنة أثناء عمليات إعداد وتجهيز وتسليم الوجبات في وقتها.

وقال إن المنسقات وعددهن 25 منسقة سيتخصصن في التواصل مع السيدات والإشراف على عمليات إعداد وتجهيز الوجبات، بينما سيتولى المشرفون وعددهم 159 مشرفاً مسؤولية المواقع التي سيتم توزيع الوجبات الرمضانية فيها.