شكراً محمد بن زايد



تاريخ النشر: الجمعة 12 يناير 2018 دبي (الاتحاد) شهدت مباراة النصر والشارقة وبقية لقاءات اليوم الأول للجولة الثانية عشرة، ارتداء جميع اللاعبين وطاقم التحكيم قمصاناً بيضاء، تحمل عبارة «شكراً محمد بن زايد»، وهي المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وخصصتها لجنة دوري المحترفين لتوجيه الشكر إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، كما حملت اللوحات الإلكترونية في الملاعب والشاشات الكبيرة عبارة الشكر نفسها.