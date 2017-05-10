«حروف ترسم حياة» في «الشارقة للخط العربي»

الشارقة (الاتحاد)

افتتح محمد إبراهيم القصير، مدير إدارة الشؤون الثقافية بدائرة الثقافة بالشارقة، معرضاً فنياً بعنوان«حروف ترسم حياة» في مركز الشارقة لفن الخط العربي والزخرفة مساء أمس الأول الثلاثاء.

حضر الافتتاح مدرسو الخط العربي في المركز وطلبة المركز وبعض موظفي الدائرة، واشتمل المعرض على 30 عملاً فنياً، وصاغت هذه الأعمال أنامل الطلبة والطالبات المشاركين بدورات المركز الفنية، التي يدرس فيها فن الخط العربي والفنون المتصلة به. وتبدو من خلال هذا العرض جماليات وقيم متعددة قد تحققت، حيث استطاع طلاب المركز إظهارها، وذلك نتيجة إصرارهم على بلورة مواهبهم في الخط، في ظل متابعة دقيقة ومنهجية من جهة أساتذة الخط في المركز لمراحل تدريبهم، وثمة أنواع خطية متعددة وتقنيات مختلفة تكتنزها اللوحات المعروضة، وهذا ما يشكل دافعاً قوياً لهم لتقديم المزيد من هذا الإبداع.

وتنوعت الأعمال المعروضة بين لوحات لآيات قرآنية، ولزخارف نباتية جميلة، ولوحات فنية تراثية، ولوحات لقصائد من عيون الشعر العربي تألق فيها الخط العربي، وتنوعت الخطوط التي استخدمها المشاركون، وجاءت متناسقة ومعبرة عن موهبتهم في مجال فن الخط العربي.

وقال القصير أثناء الافتتاح:«تسعى إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، إلى تشجيع أصحاب المواهب، عبر الدورات والورش الفنية المختلفة التي تعقد تباعاً، ويلتحق بها قطاع كبير من الشباب والشابات الراغبين في تطوير إتقان فن الخط العربي، وتعتبر هذه المعارض التي تعرض أعمالهم حافزا لهم لتطوير مواهبهم في المستقبل، وإثراء الساحة الفنية المحلية».