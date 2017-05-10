رانيا حسن(دبي)

نظم اتحاد كتاب وأدباء الإمارات – فرع دبي، أمسية شعرية للشاعر نزار النداوي، مساء أمس الأول الثلاثاء، بمكتبة دبي العامة فرع الطوار، أدارتها الشاعرة كريمة السعدي، بحضور الهنوف محمد المسؤولة الثقافية لـ«الاتحاد». وألقى النداوي مجموعة من القصائد التي تفاعل معها الجمهور. وتناولت الأمسية بعض الإشكاليات الخاصة بالشعر والساحة الشعرية في الوطن العربي، ومنها التسويق، الذي أصبح ضرورياً للشاعر ومسيرته على الرغم أن هذا المفهوم ليس موجوداً بالقدر الكافي في مجتمعاتنا العربية،

وقال نزار النداوي لـ«الاتحاد»:إن عدم وجود مؤسسات ثقافية تتولي التسويق للشاعر حتى يصل منجزه الإبداعي للجمهور أدى إلى وجود إبداعات حبيسة الأدراج.

وقال النداوي: إن الساحة الشعرية في دولة الإمارات تتميز بالاهتمام بالشعر، وتقديمه، كما تلعب الشارقة دوراً قوياً في الاحتفاء بالشعراء العرب.

يذكر أن الشاعر العراقي نزار النداوي له العديد من الإصدارات الشعرية، وشارك في فعاليات شعرية وثقافية على مستوى الوطن العربي، ويعمل في صناعة الأفلام الوثائقية.