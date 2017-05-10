الأرشيف الوطني ينجز التحكيم النهائي لبحوث «المؤرخ الشاب 2017»

أبوظبي (الاتحاد)

أنهى الأرشيف الوطني مرحلة التحكيم والتقييم النهائي للبحوث الطلابية المشاركة في جائزة المؤرخ الشاب في دورتها الثامنة لعام 2017، وقد أشادت لجنة التحكيم المؤلفة من خبراء ومستشارين، وموجهين ومختصين من الأرشيف الوطني، ومن مجلس أبوظبي للتعليم، بكثرة الأبحاث المشاركة في هذه الدورة من المدارس التابعة لمجلس أبوظبي للتعليم ووزارة التربية والتعليم.

ولفتت لجنة التحكيم إلى أن غالبية الأعمال المشاركة اقتصرت على فئتي: التاريخ الشفهي، أي التدوين والرصد بوساطة المقابلات الشفهية مع الرواة وكبار السن، والتاريخ الاجتماعي الذي تُعنى بحوثه بالحياة الاجتماعية في دولة الإمارات قديماً وحديثاً.

وأكدت اللجنة أهمية مواكبة رؤى القيادة الحكيمة والتركيز في مبادراتها، كمبادرة عام 2017 عاماً للخير، والتركيز أيضاً في القيم التي تنادي بها مثل: الإيجابية والسعادة والتسامح. وناقشت اللجنة الأبحاث المقدمة إليها وفق معايير التقييم المحددة مسبقاً.

وفي جملة توصياتها، حثت لجنة التحكيم على استكمال الأبحاث المقدمة إلى الجائزة في دوراتها المقبلة من مختلف الجوانب واتباع المعايير بدقة، كما أوصت بعقد ورش تعريفية للمشرفين على الجائزة، ولا سيما الدورات والورش الخاصة بإجراء المقابلة في التاريخ الشفاهي، وأوصت اللجنة بأهمية دعوة المدارس الخاصة والمعاهد الفنية والتقنية للمشاركة في الدورات القادمة من الجائزة.

جدير بالذكر أن الأرشيف الوطني سوف يعلن قريباً النتائج النهائية لجائزة المؤرخ الشاب 2017، وبعدها سوف يقوم بالاشتراك مع شركائه الاستراتيجيين بتكريم المدارس والطلبة الفائزين.