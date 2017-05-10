صدور كتاب «الأمثال الشائعة: مدخل إلى الثقافة الإماراتية»

أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي عن إصدار ناصر إسليم، أستاذ أول اللغة العربية في جامعة نيويورك أبوظبي، كتابه الجديد تحت عنوان «الأمثال الشائعة: مدخل إلى الثقافة الإماراتية»، والذي يركز على الأمثال الإماراتية الشائعة باللهجة العامية الإماراتية، ودورها المؤثر على الحياة اليومية، والثقافة بشكلٍ عام. ويتيح الكتاب للقرّاء نظرةً معمّقة حول ما تلعبه الأمثال من دور أساسي في جوهر الحياة الإماراتية والثقافات العربية على تنوعها. كما يشير إلى ما تقدمه دراسة الأمثال الشعبية باللهجة الإماراتية من منظور فريد، لنشر المعتقدات والقيم العربية في مختلف أنحاء العالم.
ويقدّم الكتاب لمدرّسي وطلاب اللغة العربية أداةً عمليةً، تعزز من دمج الثقافة الإماراتية في تعليم اللغة العربية، حيث يُوفر نظرةً معمقةً حول الحياة الخليجية والمجتمعات والثقافات الإماراتية المحلية. ويسعى إسليم من خلال كتابه إلى تحدي الصور النمطية التي تحيط بالمجتمعات الخليجية، وذلك من خلال تعزيز الروابط بين جميع الثقافات والمجتمعات.
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ويُعتبر ناصر إسليم كاتباً رائداً في مجال الدراسات التطبيقية؛ التي تبحث في تأثير الأغاني والأمثال والتعابير والتراكيب الثقافية الأخرى في مجال تدريس اللغة العربية. وحصد إسليم العديد من الجوائز من «جامعة نورث كارولاينا» في تشابل هيل، ومنها جائزة «تانر للتعليم الجامعي» لعام 2012.