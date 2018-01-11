«هملولة» تحلق بلقب أول أشواط الفترة الصباحية

أبوظبي (الاتحاد)

انتزعت «هملولة» لعبد الله سالم مصبح صروخ النعيمي، أول أشواط اليوم الختامي للحول، والتي أقيمت صباح أمس على مسافة 8 كلم، وسجلت «هملولة» زمن وقدره 12:55:6 دقيقة، وفازت بلقب الشوط الثاني «مناورة» لعلي سالم بالخرس الكتبي مسجلة 12:57:4 دقيقة.

وأهدى «الأسد» ناموس الشوط الثالث لمطر محمد راشد الخيال الطنيجي، والذي قطع المسافة في 13:21:6 دقيقة، وتصدر الشوط الرابع «مختار» لسيف سعيد الكتبي بتوقيت قدره 13:17:1 دقيقة، وفي الشوط الخامس، خطفت «سمحة» لحارب مغير سالم الهميمي الناموس بزمن قدره 12:44:5 دقيقة، وفي الشوط السادس فازت «مدمنة» لحمد محمد سالم الوهيبي بالمركز الأول بتوقيت قدره 12:44:7 دقيقة.

وفي الشوط السابع، عبر «العبار» لمحمد سالم دعيفس الشامسي أولاً خط الختام محققاً المركز الأول بزمن قدره 13:00:03 دقيقة، وتصدر الشوط الثامن «منذر» لمحمد راشد الحسناء المري، مسجلاً 13:03:8 دقيقة، وفي الشوط التاسع جاءت «اليعربية» لمحمد سالم محمد الوهيبي في المركز الأول، وبزمن 12:39:6 دقيقة، وفي الشوط العاشر، خطف «رحال» لمهير سيف بن كليب الكتبي الناموس وقطع المسافة بتوقيت قدره 13:21:2 دقيقة.

وفازت «خطيرة» لسالم عبيد بوظفيرة العامري بناموس الشوط الحادي عشر مسجلة توقيتاً قدره 12:42:0 دقيقة، وفي الشوط الثاني عشر، حلقت «نود» لفيحان ظافر عبدالهادي آل رشيد مع المركز الأول، وبزمن قدره 12:40:7 دقيقة، وفي الشوط الثالث عشر، كان «ممتاز» لسلطان خليفة سلطان بالرشيد السويدي على موعد مع الناموس والمركز الأول، بعد أن قطع المسافة في زمن قدره 13:11:5 دقيقة.

وانتزع «سلهود» لمبارك بطحان قران المنصوري ناموس الشوط الرابع عشر بزمن قدره 13:10:1 دقيقة، وأحرزت «حسنة» لأحمد خليفة حاسوم الدرمكي ناموس الشوط الخامس عشر بتوقيت بلغ 12:52:0 دقيقة.

وفي آخر أشواط الفترة الصباحية «السادس عشر»، أحرزت «احتلال» لسليمان سعيد سالم الوهيبي المركز الأول بزمن قدره 12:47:5، وحصل جميع الفائزين بالأشواط الصباحية على سيارات، وبقية المراكز إلى العاشر على جوائز نقدية قيمة.