«مانو».. العملاق «39» !

لوس أنجلوس (أ ف ب)

حقق سان أنتونيو سبيرز فوزه الثالث على هيوستن روكتس 110-107 في المباراة الخامسة ضمن الدور الثاني من الأدوار الإقصائية «بلاي أوف» لدوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بفضل المخضرم الأرجنتيني مانو جينوبيلي.

وبات سان أنتونيو بحاجة إلى فوز واحد للتأهل إلى نهائي المنطقة الغربية وملاقاة جولدن ستايت ووريز وصيف بطل الموسم الماضي، الذي حقق أربعة انتصارات متتالية على منافسه يوتا جاز.

وتقام المباراة السادسة اليوم على ملعب هيوستن، والسابعة إذا اقتضت الحاجة الأحد على ملعب سان أنتونيو الذي يدين بفضل كبير لجينوبيلي (39 عاماً) المتوج معه باللقب أربع مرات.

وقد يكون هذا الموسم هو الأخير للأرجنتيني مع الفريق الذي توج بطلاً للمسابقة أعوام 1999 و2003 و2005 و2007 و2014.

وبعد أن افتقد جهود نجمه وهدافه كاهوي ليونارد (22 نقطة) في الثواني الأخيرة من الوقت الأصلي، سجل جينوبيلي سلة التعادل 101-101 فجر صاحب الأرض إلى وقت إضافي انتهى في مصلحة فريقه (9-6)، فضلاً عن أنه كان حاسماً في الدقائق الـ31 التي شارك فيها (من اصل 48 دقيقة) بتسجيله 12 نقطة مع 7 متابعات و5 تمريرات حاسمة.

وأثار أداء جينوبيلي رغم كبر سنه إعجاب مدربه جريج بوبوفيتش الذي قال: «لقد منحنا إحدى أفضل النتائج التي ترتقي إلى أحلى سنواته مع الفريق. لقد كان عملاقاً بالفعل».

وإضافة إلى ليونارد، يشكو سان أنتونيو من غياب صانع ألعابه الفرنسي طوني باركر حتى نهاية الموسم بداعي الإصابة، وسيبقى بحاجة إلى خدمات جينوبيلي وغيره لسد الفراغ الناجح عن كثرة الإصابات.