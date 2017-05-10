موراي يكسر إرسال كوبيل في 90 دقيقة

مدريد (أ ف ب)

تأهل البريطاني أندي موراي المصنف أول إلى ثمن نهائي دورة مدريد الإسبانية للتنس، رابعة دورات الماسترز للألف نقطة مع جوائز إجماليه تزيد على 6 ملايين و400 ألف يورو، بفوزه على الروماني ماريوس كوبيل 6-4 و6-3.

واحتاج موراي إلى ساعة ونصف الساعة، وكسر إرساله منافسه مرة واحدة في كل مجموعة، وكان ذلك كافياً لكي يخرج فائزاً في مستهل مسعاه نحو إحراز لقب هذه الدورة للمرة الثالثة بعد عامي 2008 و2015.

وفي الدور الثاني أيضاً، فاز البلجيكي دافيد جوفين المصنف تاسعاً على الألماني فلوريان ماير 7-6 (7-3) و6-صفر، والنمسوي دومينيك تييم المصنف ثامناً على الأميركي جاريد دونالدسون 6-3 و6-4.

وفي الدور الأول، أخرج الفرنسي بينوا بير المصنف 52 عالمياً الإسباني بابلو كارينو بوستا المصنف 18، بفوزه عليه 6-3 و6-4. ويلتقي بير في الدور الثاني صديقه السويسري ستانيسلاس فافرينكا المصنف ثالثاً وبطل دورة رولان جاروس الفرنسية 2015. ويتقدم فافرينكا منافسه بسبعة انتصارات في تسع مباريات بينهما، آخرها في دورة روما الإيطالية للماسترز 2016 عندما فاز 5-7 و6-2 و6-1.