7 مصريين في نهائيات السلسلة العالمية للاسكواش

دبي (الاتحاد)

واصلت مصر هيمنتها على منافسات الاسكواش العالمية، بعد أن نجح سبعة من لاعبيها في حجز مكان لهم في نهائيات السلسلة العالمية للاسكواش 2017، التي تستضيفها دار الأوبرا في دبي من 6 إلى 10 يونيو المقبل.

يتأهل إلى نهائيات دبي - التي تُسدِل الستار على موسم الاسكواش العالمي - المصنفون والمصنفات الثمانية الأوائل على سلم ترتيب «الطريق إلى دبي»، بعد خوض الرجال لست بطولات مؤهلة، والسيدات لخمس في موسم 2016-2017.

ووصل إلى النهائي أربعة لاعبين مصريين، يتقدمهم كريم عبد الجواد، بطل العالم والمصنف الأول، وثلاث مصريات، تتقدمهن نور الشربيني، بطلة العالم والمصنفة الأولى، فيما تشارك إنجلترا بخمسة لاعبين (رجلين وثلاث سيدات)، وفرنسا بلاعبين (سيدة ورجل) وألمانيا بلاعب واحد، وماليزيا بلاعبة واحدة.

بدأ نجم الاسكواش المصري كريم عبد الجواد مشوار انتزاع لقب السلسلة العالمية لموسم 2017/‏‏2016 وهو في المركز الثامن، غير أن عروضه القوية خلال الأشهر الثمانية الماضية قادته لتصدر التصنيف الأول، وأصبح هذا الشهر خامس مصري يتصدر التصنيف الأول عالمياً، بعد أن نجح في انتزاع خمسة ألقاب من بطولات الجولة العالمية، بما فيها بطولة العالم للرجال، واثنان من ألقاب البطولات المؤهلة هما: بطولة جي بي مورجان للأبطال ودورة قطر كلاسيك.

وتمكن عبد الجواد 25 سنة، من اعتلاء قمة التصنيف العالمي، بعد أن وصل الشهر الماضي إلى نهائي بطولة الجونة الدولية المفتوحة للاسكواش، والذي خسر فيه أمام الفرنسي جريجوري جولتيير- حامل لقب نهائيات دبي، وبذلك انضم عبد الجواد إلى قائمة لاعبي مصر الذين تصدروا التصنيف العالمي خلال الـ11 سنة الماضية، وهم: عمرو شبانة، وكريم درويش، ورامي عاشور، ومحمد الشوربجي.

كذلك يحزم كل من محمد الشوربجي ورامي عاشور أمتعتهما استعداداً للتوجه إلى دبي، بعد أن شارك الأول في نهائيات دبي الموسم الماضي، عندما كان مصنفاً أول على العالم، إلا أنه لم يتمكن من تتويج موسمه الحافل باللقب، واستعاض عنه بحصوله على لقب «لاعب العام 2016».

بدوره، وصل رامي عاشور، الذي يُعدُّ من أبرز لاعبي الجولة العالمية الموهوبين إلى التصنيف الأول عالمياً لأول مرة في 2010، وكان عمره آنذاك 22 ربيعاً فقط، وقد استهل الموسم الحالي بإحراز لقب بطولة هونغ كونغ المفتوحة، إلا أن الإصابة التي ألمت به أعاقت مشواره، لكنها لم تحل دون تأهله إلى نهائيات دبي ثامناً.

وتأتي نور الشربيني - المصنفة الأولى عالمياً - في مقدمة اللاعبات المصريات المتأهلات إلى نهائيات دبي، بعد أن أصبحت في 2016 أصغر لاعبة (20 سنة) وأول مصرية تُتوج ببطولة العالم، ونجحت الشهر الماضي في الدفاع عن لقبها، عقب إنزالها الهزيمة بمواطنتها رنيم الوليلي -28 سنة- ووصلت هذا الموسم إلى نهائي ونصف نهائي جميع البطولات الخمس المؤهلة إلى نهائيات السلسلة، وتأهلت ثانية إلى دبي، خلف الفرنسية كامي سيرم.