مؤتمر صحفي لبطولة الجمباز الإيقاعي اليوم

دبي (الاتحاد)

يعقد في العاشرة والنصف من صباح اليوم بفندق وستن الحبتور، المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن انطلاقة النسخة الأولى لبطولة كأس الإمارات الدولي للجمبار الإيقاعي، التي تنظمها مدرسة شباب دبي الأولمبية للجمباز الإيقاعي، بدعم من مجلس دبي الرياضي من 12 إلى 15 مايو الجاري. وتتحدث في المؤتمر الصحفي البطلة الأولمبية الشهيرة مارجريتا مامون، الحاصلة على الميدالية الذهبية في أولمبياد ريودي جانيرو في العام الماضي، والروسية كيزينيا دالاجانيا مديرة مدرسة شباب دبي الأولمبية للجمباز الإيقاعي، بطلة أوروبا والعالم السابقة، إلى جانب ممثلين عن اللجنة المنظمة والجهات الراعية من الهيئات والمؤسسات الحوكمية والخاصة.

وتنطلق مسابقات البطولة الأولى من نوعها بأكاديمية الحبتور للتنس بمدينة الحبتور قرب القناة المائية، في الساعة الثامنة صباحاً وحتى الثامنة مساء، ويديرها مجموعة من الحكام الدوليين المعتمدين، ويبلغ عدد المشاركات في البطولة 370 متسابقة من 25 دولة مختلفة حول العالم، يتنافسن في مختلف الفئات من سن الخامسة وحتى 18 سنة، وتم تخصيص مسابقة مختلفة لكل فئة.

وفي إطار البرنامج المصاحب للبطولة، تقدم البطلة الأولمبية مارجريتا مامون، الحاصلة على الميدالية الذهبية بالجمباز الإيقاعي في أولمبياد ريو دي جانيرو في العام الماضي، يومي 14 و15 مايو الجاري، مجموعة من العروض بمقر البطولة، كما تقوم بتقديم دروس للراغبات في تعلم فنون الجمباز الإيقاعي، تحت إشراف مدرسة شباب دبي الأولمبية للجمباز الإيقاعي.

وتشهد البطولة مشاركة أربعة من أندية دبي، وأوضحت كيزينيا دالاجانيا، مديرة مدرسة شباب دبي الأولمبية للجمباز الإيقاعي، أن البطولة الحالية تعتبر امتداداً للبطولات التي نظمتها المدرسة، ومنها بطولة دبي الدولية للناشئين ديسمبر 2016، بمشاركة أكثر من 225 متسابقة، وأفرزت البطولة مجموعة من المواهب الإماراتية التي يتوقع أن تشق طريقها إلى العالمية، وخطفت الطفلة لمياء طارق مال الله الأضواء في البطولة، بعد أن قدمت مستوى مميزاً، ونجحت في تحقيق الميدالية الذهبية في فئتها العمرية.