7 دول في «دولية» فزاع لسلة الكراسي المتحركة

أسامة أحمد (دبي)

برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس الرياضي، تنطلق النسخة التاسعة لبطولة فزاع الدولية لكرة السلة على الكراسي المتحركة «دبي 2017» الأحد المقبل، بصالة الأهلي، بمشاركة 7 منتخبات هي الإمارات، اليابان، البحرين «السعودية، تايلاند، بريطانيا، جنوب أفريقيا في ظهورها الأول، فيما اعتذرت سلطنة عُمان في آخر لحظة والتي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، بالتعاون مع الهيئة العامة لرعاية الشباب ومجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي لكرة السلة على الكراسي المتحركة واللجنة البارالمبية الإماراتية.

وتقام على هامش البطولة فعاليات الركن التراثي الاجتماعي ومسابقات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنادي دبي لأصحاب الهمم.

أعلن ذلك، ثاني جمعة بالرقاد، رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، رئيس بطولات فزاع لأصحاب الهمم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بنادي دبي لأصحاب الهمم، والذي حضره فتحي الأشهب المنسق العام لبطولات فزاع لأصحاب الهمم، ونجيب مشكان عضو اللجنة الفنية.

ووجه ثاني في بداية المؤتمر الشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على دعمه المستمر لأصحاب الهمم، مما كان له المرود الإيجابي على مسيرتهم.