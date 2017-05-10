اتحاد الطائرة يناقش خطة التطوير مع بني ياس

أبوظبي ( الاتحاد)

زار وفد من مجلس إدارة اتحاد الكرة الطائرة برئاسة يوسف الملا، نادي بني ياس، ضمن خطة عمل مجلس إدارة الاتحاد للدورة الجديدة والتي تتضمن زيارات للأندية الأعضاء بالاتحاد والهيئات والمؤسسات الرياضية في الدولة، بهدف بحث سبل نشر لعبة الكرة الطائرة بكل مستوياتها وفئاتها والنهوض والارتقاء بها، وتعزيز علاقات التعاون بما يحقق الأهداف والطموحات المشتركة.

وضم وفد الاتحاد سالم نايف الكثيري النائب الأول للرئيس، رئيس لجنة الأحداث الرياضية، وعبد العزيز السلمان نائب الرئيس ورئيس لجنة المنتخبات الوطنية، وعلي الفلاسي الأمين العام المساعد ومحمد الخوري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وكان في استقباله محمد غانم المنصوري، رئيس مجلس إدارة شركة نادي بني ياس للألعاب الرياضية، وحسين عبدالله البريكي عضو مجلس الإدارة، وسعيد سالم الكثيري المدير التنفيذي للشركة، والدكتور متولي على أبو المجد مدير الألعاب الجماعية والفردية بالشركة.

استهل يوسف الملا اللقاء بتهنئة مجلس إدارة شركة بنى ياس للألعاب الرياضية على التشكيل الجديد لمجلس إدارة الشركة، متمنياً لهم التوفيق والسداد لخدمة الرياضة بالدولة بصفه عامة، ونادي بني ياس بصفة خاصة.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد والنادي لتطوير اللعبة وبحث إطلاق مبادرات لتنمية برامج رياضية تستهدف تفعيل مسابقات الاتحاد، وكذلك المساهمة في زيادة قاعدة اللاعبين الممارسين بأندية الدولة ورعاية المتميزين والواعدين منهم لرفد المنتخبات الوطنية للناشئين والشباب، إلى جانب تحقيق شراكة جوهرية بهدف تحقيق أقصى درجات التعاون.

وأوضح يوسف الملا أن هدف الاتحاد من زياراته لجميع أندية الدولة هو تقييم فترة العمل السابقة للاتحاد، بما تضمنتها من إيجابيات وسلبيات وتحديات، وكذلك الإطلاع عن قرب على مقترحات ومتطلبات الأندية بما يخدم مصلحة اللعبة، مشيراً إلى أن مجلس إدارة الاتحاد يعمل بجهد على تعديل كل اللوائح من أجل أن تناسب أوضاع الأندية، وبما يسهم في رفع مستوى المسابقات.

من جانبه أكد محمد غانم المنصوري، رئيس شركة بني ياس للألعاب الرياضية، أن الاجتماع التنسيقي المشترك بين شركة بني ياس واتحاد اللعبة يهدف إلى تطوير العلاقة، مؤكداً استعداد الشركة لتقديم الدعم والمقترحات اللازمة من أجل تطوير كرة الطائرة على الصعيدين المحلي والدولي، وتوفير كل الإمكانات المتاحة لدى النادي بما يخدم مصلحة المنتخبات الوطنية في المقام الأول.

وفى ختام اللقاء أعرب يوسف الملا عن سعادته باللقاء، معرباً عن تطلع مجلس إدارة الاتحاد واستعداده التام لتعزيز سبل التعاون بما يساعد في تحويل الأفكار التي تم تداولها خلال اللقاء إلى مبادرات وبرامج مخططة، وفق برامج زمنية محددة تحقق الأهداف المرجوة وتعمل على خدمة شباب وطننا الحبيب وفق رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة.