«السولو» يدشن الجولة الختامية لبطولة مروان المعلا

أم القيوين (الاتحاد)

تنطلق مساء اليوم فعاليات الجولة الختامية من بطولة الشيخ مروان بن راشد المعلا لسباق «السولو ريس» بمرحلة استعراضية مسافتها 2200 متر في حلبة الأوتوكروس في نادي الإمارات موتوربلكس بأم القيوين.

وتقام منافسات الجولة الخامسة والختامية من بطولة الشيخ مروان بن راشد المعلا لسباق السولو ريس اليوم وغدا، تحت رعاية الشيخ مروان بن راشد المعلا رئيس نادي الإمارات موتوربلكس.

ويشارك في الجولة الختامية، نخبة من أبطال سباقات الراليات في الإمارات وقطر ومصر ولبنان والأردن وسوريا، بمشاركة فرق مختصة بسباقات الراليات والسباقات الرملية.

وأعلن أحمد محمد القلاف عضو مجلس إدارة نادي الشيخ باسل سالم الصباح في دولة الكويت، عن مشاركة فريق نادي الشيخ باسل سالم الصباح لسباق السيارات والدراجات النارية بدولة الكويت بالجولة الختامية لبطولة الشيخ مروان المعلا لسباق الرالي «السولو ريس»، من خلال كوكبة من نجوم الراليات في دولة الكويت أبرزهم المتسابق الكويتي حسين مهدي وملاحه أحمد الفارس والمتسابق مناف عابدين وملاحه عبدالعزيز الطحنون والمتسابق ثويني الثويني والمتسابق عبدالعزيز الشطي والمتسابق عبدالعزيز بشير.

كانت اللجنة المنظمة استكملت كامل الاستعدادات لرالي الجولة الختامية، كونه السباق يتكون من مرحلتين وتقام في الليل مما يتطلب جهود كبيرة من قبل المتسابقين المشاركين في السباق، وتدور منافسات السباق على مسافة 130 كيلومتراً داخل الصحراء في منطقة مشرع في إمارة أم القيوين، ليكون السباق من أكثر البطولات تحدياً ومنافسة.

وحددت اللجنة المنظمة اليوم موعداً للتسجيل والفحص الفني لجميع السيارات والفرق المشاركة في السباق، فيما يعقد مساء اليوم مؤتمر صحفي يتحدث فيه المشاركون عن البطولة.