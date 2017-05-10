9 فرق تتنافس على بطولة السوبر للمصارعة اليوم

أبوظبي (الاتحاد)
برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، تقام بعد ظهر اليوم بصالة الاتحاد الرئيسة بمنطقة المشرف في أبوظبي، الجولة الختامية من بطولة كأس السوبر الإماراتي للمصارعة، والتي تشهد مشاركة 9 فرق هي: العين، اليحر، تراث الإمارات، دبي، الشارقة، الفجيرة، كلباء، نادي الفجيرة للفنون القتالية، بجانب فريق أكاديمية تيتان التي أشهرت حديثا في أبوظبي.
وتسدل الجولة الختامية الستار على موسم المصارعة، التي تنطلق بالموسم الجديد في سبتمبر المقبل، وكانت جولة ذهاب البطولة ضمت لاعبي النخبة، وشهدت واحدة من مفاجآت المصارعة بتقدم فريق دبي إلى الصدارة على حساب فرق كانت مرشحة، بعد أن جمع 20 نقطة، و حل في المركز الثاني فريق الفجيرة برصيد 15 نقطة ، وفي المركز الثالث فريق نادي التراث برصيد 10 نقاط ، ثم فريق الشارقة رابعا برصيد 8 نقاط، وفي المركز الخامس فريق العين برصيد 8 نقاط، وكلباء السادس برصيد 6 نقاط، ويأتي فريق أكاديمية تيتان في المركز السابع برصيد 5 نقاط، ويتوقع أن تشهد الجولة الأخيرة منافسة قوية بين الفرق المرشحة للحصول على أحد المراكز الأولى والفوز بدرع التفوق العام.
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