9 فرق تتنافس على بطولة السوبر للمصارعة اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

برعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، تقام بعد ظهر اليوم بصالة الاتحاد الرئيسة بمنطقة المشرف في أبوظبي، الجولة الختامية من بطولة كأس السوبر الإماراتي للمصارعة، والتي تشهد مشاركة 9 فرق هي: العين، اليحر، تراث الإمارات، دبي، الشارقة، الفجيرة، كلباء، نادي الفجيرة للفنون القتالية، بجانب فريق أكاديمية تيتان التي أشهرت حديثا في أبوظبي.

وتسدل الجولة الختامية الستار على موسم المصارعة، التي تنطلق بالموسم الجديد في سبتمبر المقبل، وكانت جولة ذهاب البطولة ضمت لاعبي النخبة، وشهدت واحدة من مفاجآت المصارعة بتقدم فريق دبي إلى الصدارة على حساب فرق كانت مرشحة، بعد أن جمع 20 نقطة، و حل في المركز الثاني فريق الفجيرة برصيد 15 نقطة ، وفي المركز الثالث فريق نادي التراث برصيد 10 نقاط ، ثم فريق الشارقة رابعا برصيد 8 نقاط، وفي المركز الخامس فريق العين برصيد 8 نقاط، وكلباء السادس برصيد 6 نقاط، ويأتي فريق أكاديمية تيتان في المركز السابع برصيد 5 نقاط، ويتوقع أن تشهد الجولة الأخيرة منافسة قوية بين الفرق المرشحة للحصول على أحد المراكز الأولى والفوز بدرع التفوق العام.

وتقوم اللجنة الفنية للمصارعة باتحاد الجودو برصد ومتابعة أبرز اللاعبين الصاعدين من خلال منافسات البطولة التي تشهد مشاركة عدة أوزان لضمهم للمنتخبات الوطنية للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين للمصارعة التي تقام في العاصمة التايلاندية بانكوك، اعتبارا من العشرين من يوليو المقبل، والتي تعقبها المشاركة في بطولة العالم للمصارعة التي تقام في أثينا مطلع سبتمبر، تمهيدا للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية للشباب لعام 2018، والتي تقام نسختها الثانية في الأرجنتين من 11 سبتمبر 2018 إلى 23 سبتمبر 2018، ويتوقع مشاركة نحو 3.600 رياضي يتنافسون في 26 لعبة رياضية فردية وجماعية.