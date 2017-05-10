«بروج» بطل المؤسسات للشطرنج

أبوظبي (الاتحاد)

توج فريق شركة أبوظبي للدائن البلاستيكية «بروج» بلقب بطولة فرق المؤسسات للشطرنج لعام 2017، محققاً العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة بفوزه في ست جولات دون خسارة، وضمت قائمته الذهبية الأستاذ الدولي الكبير الملدوفي فيوريل يورداكيسكو والأستاذ الدولي الروماني بوجدان جاربيا بالإضافة للاعب الدولي سعيد أحمد الخوري.

وحل فريق نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة في المركز الثاني برصيد تسعة نقاط بفوزه في أربع جولات وتعادل في واحدة وخسر واحدة، ومثل الفريق الثلاثي المرشح لأستاذ دولي عمران أحمد الحوسني والدولي أحمد الرميثي وأحمد الخوري، وجاء فريق ياس في المركز الثالث برصيد 8 نقاط بفوزه في أربع جولات وخسر في مباراتين ومثل الفريق اللاعبون الدوليون الباكستاني خالد حبين، والبنجلاديشي فاروق رانا واليمني مطيع محفوظ.

وأشاد يوسف أحمد باصليب عضو مجلس الإدارة نادي أبوظبي للشطرنج بنجاح البطولة واستمرار التعاون في تنظيمها سنويا بين نادي أبوظبي للشطرنج والاتحاد الرياضي العام للمؤسسات الحكومية في أبوظبي، سواء على مستوى البطولات الفردية أو الفرقية التي حققت النجاح المنشود، وجدد الإشادة باهتمام اتحاد المؤسسات الحكومية في أبوظبي ورعايته واهتمامه بالبطولة السنوية التي تواصلت منذ عام 1994 بمشاركة نخبة اللاعبين، والتي ساهمت على مدارها في تعزيز الروابط الرياضية بين المؤسسات الحكومية.

الجدير بالذكر بأن البطولة تقام بإشراف الاتحاد الرياضي العام للمؤسسات الحكومية، وينظمها بانتظام نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة، والتي بلغت عامها الـ 23 على التوالي، وأقيمت هذا العام بنظام الدوري الكامل من 6 جولات، مما ساهم في زيادة فرص الاحتكاك.