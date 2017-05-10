الشباب والأهلي جاهزان لـ «سلة» الخليج

علي معالي (دبي)

وضع فريقا الأهلي والشباب اللمسات النهائية استعداداً لانطلاق بطولة الخليج للأندية الـ 37، التي تقام في ضيافة نادي المنامة البحريني اعتباراً من غدٍ وتستمر حتى 20 من الشهر الجاري، بمشاركة الأهلي البحريني والأهلي، السد القطري والاتحاد السعودي في المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية كل من المنامة المستضيف والشباب والريان القطري والاتفاق العماني.

وانطلق معسكر الشباب في البحرين منذ أيام، واستقر النادي على التعاقد مع لاعب أميركي ثاني هو سامي مونوري محترف الغرافة القطري ليكون الأجنبي الثاني إلى مواطنه جوار تايلور، ولعب مونوري سابقاً في الدوري الإسباني للمستوى الأول، كما لعب في المكسيك وأوروجواي، ولعب أيضاً في الدوري الفلبيني وحصل على كأس أحسن لاعب هناك موسم 2010، ويمتاز بالمهارات الهجومية المختلفة، حيث يلعب في أكثر من مركز على المستوى الهجومي، كما يمتاز أيضاً بقدرات دفاعية متميزة من حراسة قصار وطوال القامة ومهارة المتابعة الهجومية، وقاد فريق الغرافة هذا الموسم للفوز بكأس قطر وكأس الأمير، وانتظم اللاعب في التدريبات مع الشباب في معسكر البحرين لاكتساب عنصر التجانس مع الفريق وظهر مستوى متميز.

وفي الأهلي ينتقل الفرسان اليوم من قطر إلى البحرين بعد معسكر قصير في الدوحة، وضم الفريق 14 لاعباً في معسكر الدوحة، على أن يتم اختيار 12 لاعباً للمشاركة في البطولة الخليجية، ونجح الأهلي في التعاقد مع لاعب أميركي ثانٍ وهو ميشال وول ليكون إلى جوار مواطنه سام يونج، حيث تسمح لوائح البطولة الخليجية بمشاركة لاعبين أجنبيين، ويسعى الأهلي إلى الحفاظ على لقبه الذي حققه خلال النسختين الأخيرتين.

وأكد المنجي بن منصور، مدرب فريق الأهلي، أن الألماني بيتر شورمز، المدير الفني لسلة الفرسان، يخطط إلى كيفية الحفاظ على اللقب وتحقيقه للمرة الثالثة على التوالي، من خلال مجموعة متميزة من لاعبي الفرسان.