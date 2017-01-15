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تنظر اليوم في دفوع «الزعيم» و«أوضاع اللاعبين»

هيئة التحكيم تنهي قضية «العين - فاندرلي» خلال أسبوعين
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تاريخ النشر: الأحد 15 يناير 2017

معتز الشامي (دبي)

تنظر هيئة التحكيم باتحاد الكرة، في السادسة من مساء اليوم، قضية نادي العين، ضد مشاركة البرازيلي فاندرلي في صفوف النصر، خلال المباراة التي جمعت بينهما في ربع نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وخسرها الزعيم العيناوي بهدف نظيف.

واختصم العين لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين، لقيدها البرازيلي فاندرلي، بالمخالفة للمادة 10 من التعميم السنوي الخاص بلوائح اللجنة نفسها، والتي تمنع قيد اللاعب الواحد بجنسيتين مختلفتين لنفس النادي في الموسم الواحد.

وعلمت «الاتحاد» أن هيئة التحكيم برئاسة المستشار علي شامس، قد حددت مدة 15 يوما كحد أقصى للفصل في القضية وإصدار الحكم، حال ترافع طرفيها معاً في الجلسة «العلنية» مساء اليوم، وهما العين ولجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين باتحاد الكرة، حيث شكلت الهيئة لجنة لنظر القضية برئاسة المستشار علي شامس، وعضوية كل من المستشار شهاب حمد، والمستشار عبد العزيز الأبلم، وفق اللوائح المتعلقة باختصاصات الهيئة.

ويطالب العين باعتبار النصر خاسراً للمباراة، لعدم صحة قيد اللاعب البرازيلي بعد ثبوت قيده الأول بجواز مزور وفق منطوق العقوبة المفروضة على اللاعب والنادي في الاتحاد الآسيوي، والتي على أساسها خرج النصر من دوري الأبطال.

وكانت الإدارة القانونية لنادي العين، قد قدمت مذكرة شاملة تضمنت كافة الأسانيد التي تؤكد المطلب الخاص باعتبار الفريق فائزاً، والاعتراض على تسجيل لاعب لا يحق له المشاركة وفق نص المادة 10 من التعميم السنوي للجنة. ... المزيد
     
 

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