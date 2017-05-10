120 سفينة جاهزة لملحمة «القفال 27»

دبي (الاتحاد)

تبدأ في جزيرة صير بو نعير اليوم، إجراءات فحص السلامة الخاصة بالسفن المشاركة في سباق القفال 27 للسفن الشراعية المحلية 60 قدماً، والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برعاية ودعم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية.

وينطلق السباق من جزيرة صير بونعير بعد غدٍ، بمشاركة قياسية وكبيرة وصلت إلى 120 سفينة، حيث تقطع المحامل ما يزيد على 50 ميلاً بحرياً في الاتجاه نحو هلال نخلة جميرا الغربي، خط النهاية الجديد قبالة شواطئ دبي، والذي يتيح أيضاً الفرصة للجمهور لمتابعة وصول قوافل المشاركين وهى تعود بعد مشوار يعيد ذكريات الماضي ويجدد حياة الآباء والأجداد.

ويمر السباق بمحطة مهمة هي نيوه بن حنضول أو جزيرة القمر التي تعد خط النهاية الأول ونقطة مرور إجبارية لجميع المشاركين، حيث تحسب نتائج الوصول إليها وتقدم لأصحاب المراكز الأولى دروع خاصة في مراسم حفل التتويج، كما أنها تعتبر خط نهاية أول في حالة حدوث أي طارئ في عدم وصول المحامل إلى خط النهائية المعلن لسبب الحالة الجوية أو أي طارئ آخر، تماماً كما حدث في العام قبل الماضي عندما تدني معدل سرعات الرياح، الأمر الذي اضطر اللجنة المنظمة إلى إنهاء السباق بعد مرحلة نيوه بن حنضول.

وكانت قافلة اللجنة المنظمة للسباق قد وصلت إلى جزيرة صير بونعير ظهر أمس، عبر اليخت (زعبيل) والذي يقل اللجنة المنظمة والعمليات والسيطرة، استعداداً لاستقبال طلائع السفن المشاركة في السباق الكبير والذي ينطلق من هناك.