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التضخم في الصين عند أعلى مستوى في 3 أشهر
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تاريخ النشر: الخميس 11 مايو 2017

بكين (د ب أ)

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة ارتفاع معدل التضخم في الصين خلال أبريل الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، في حين تراجع معدل تضخم أسعار أرض المصنع (الجملة) على خلفية تراجع أسعار السلع.

بلغ معدل التضخم خلال أبريل الماضي 1.2% مقابل 0.9% خلال مارس الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم إلى 1.1% خلال الشهر الماضي. في الوقت نفسه، فإن معدل التضخم مازال أقل كثيرا من المستهدف الحكومي للعام الحالي ككل وهو 3% سنوياً.

وارتفع معدل تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 2.4% خلال أبريل الماضي بعد ارتفاع بنسبة 2.3% خلال مارس الماضي. في الوقت نفسه، فإن معدل ارتفاع أسعار الأغذية تراجع إلى 3.5%، مقابل 4.4% خلال الشهر السابق. وارتفع مؤشر أسعار المستهلك خلال أبريل الماضي بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، في حين كان قد تراجع بنسبة 0.3% شهرياً في مارس الماضي.

في الوقت نفسه، أظهر تقرير آخر صادر عن مكتب الإحصاء الوطني تراجعاً حاداً في معدل تضخم أسعار بوابة المصنع (الجملة) إلى 6.4% خلال أبريل الماضي، مقابل 7.6% في الشهر السابق، ليصل إلى أقل مستوى له منذ 4 أشهر. كان المحللون يتوقعون تراجع المعدل خلال الشهر الماضي إلى 6.7%.

وتراجع مؤشر أسعار الجملة على أساس شهري بنسبة 0.4% خلال أبريل الماضي بعد ارتفاع نسبته 0.3% خلال مارس الماضي.

وقال «جوليان إيفانز بريتكارد»، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن أسعار الجملة ستتراجع مجدداً خلال مايو الحالي، في ظل تراجع أسعار السلع الصناعية خلال الشهر.

     
 

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