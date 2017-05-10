التضخم في الصين عند أعلى مستوى في 3 أشهر

بكين (د ب أ)
أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني الصيني الصادرة ارتفاع معدل التضخم في الصين خلال أبريل الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 3 أشهر، في حين تراجع معدل تضخم أسعار أرض المصنع (الجملة) على خلفية تراجع أسعار السلع.
بلغ معدل التضخم خلال أبريل الماضي 1.2% مقابل 0.9% خلال مارس الماضي. كان المحللون يتوقعون ارتفاع معدل التضخم إلى 1.1% خلال الشهر الماضي. في الوقت نفسه، فإن معدل التضخم مازال أقل كثيرا من المستهدف الحكومي للعام الحالي ككل وهو 3% سنوياً.
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في الوقت نفسه، أظهر تقرير آخر صادر عن مكتب الإحصاء الوطني تراجعاً حاداً في معدل تضخم أسعار بوابة المصنع (الجملة) إلى 6.4% خلال أبريل الماضي، مقابل 7.6% في الشهر السابق، ليصل إلى أقل مستوى له منذ 4 أشهر. كان المحللون يتوقعون تراجع المعدل خلال الشهر الماضي إلى 6.7%.
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وقال «جوليان إيفانز بريتكارد»، المحلل الاقتصادي في مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، إن أسعار الجملة ستتراجع مجدداً خلال مايو الحالي، في ظل تراجع أسعار السلع الصناعية خلال الشهر.