كوريا الجنوبية تتفوق على الصين في بناء السفن

سيؤول (د ب أ)

احتلت شركات بناء السفن الكورية الجنوبية المركز الأول في العالم من حيث حجم الطلبيات الجديدة خلال أبريل الماضي، متفوقة على منافستها الصينية.

وبحسب بيانات معهد «كلاركسن للأبحاث»، فإن شركات بناء السفن الكورية الجنوبية تلقت خلال أبريل الماضي طلبيات جديدة لبناء 12 سفينة يصل وزنها الإجمالي إلى 340 ألف طن، متفوقة على الشركات الصينية التي تلقت طلبيات لبناء 13 سفينة لكن وزنها الإجمالي يصل إلى 260 ألف طن فقط. وبحسب البيانات، فإن إجمالي حجم طلبيات بناء السفن الجديدة على مستوى العالم وصل خلال الشهر الماضي فقط إلى 750 ألف طن. ووصل إجمالي طلبيات شركات بناء السفن الكورية الجنوبية خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي إلى 34 سفينة بما يعادل 1.23 مليون طن. وجاءت الشركات الصينية في المراكز الأولى خلال هذه الفترة بطلبيات بلغت 78 سفينة بوزن إجمالي قدره 1.43 مليون طن. كان إجمالي وزن الطلبيات لدى شركات بناء السفن الكورية الجنوبية قد وصل بنهاية الشهر الماضي إلى 17.62 مليون طن، في حين بلغ لدى شركات الصين 26.82 مليون طن ولدى شركات اليابان 17.73 مليون طن.