اليونان تعول على السياحة لدعم الإيرادات

أثينا (د ب ا)
بدأ الموسم السياحي في المرفأ القديم لجزيرة سكوبيلوس القريبة من الساحل الشرقي لليونان، بمعدلات بطيئة وقليلة من الزوار. وفي هذا الوقت من العام، يمكن للزوار أن يختاروا المطاعم المفضلة لديهم بتمهل، ويجلسون على المقاعد المجانية التي تروق لهم المتناثرة تحت أشعة الشمس، ليراقبوا زوارق الصيد التي تنساب بخفة على صفحة الماء.
ولكن من المنتظر أن يكون هذا المنظر نفسه مختلفاً تماماً في غضون بضعة أسابيع فقط، عندما تصل موجات متزايدة من السائحين إلى هذا المكان، وقتها ستمتلئ المطاعم بالزوار عن آخرها، وسيضطر العاملون فيها إلى الهرولة في عجلة ما بين طاولة نفد صبر الزبائن الجالسين أمامها، إلى طاولة أخرى لتلبية الطلبات الكثيرة التي لا تكاد تنتهي.
|
ويشعر السياح الألمان الذين يتميزون بمعدلات إنفاقهم العالية بالانجذاب لليونان هذا العام للمرة الثانية، ويمكن أن يبلغ عددهم ثلاثة أمثالهم عام 2015، والذي بلغ مليوناً وفقاً لتقديرات وزارة السياحة، كما أن اليونان تحظى بمكانة عالية بين السياح الفرنسيين والبريطانيين والنمساويين، وهم أيضاً من ذوي الإنفاق العالي.
|
وتأمل اليونان التي كان يهددها الإفلاس بأن تزداد الإيرادات القادمة من قطاع السياحة مقارنة بعام 2016، خاصة مع التوقعات بنمو عدد السياح الألمان.