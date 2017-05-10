اليونان تعول على السياحة لدعم الإيرادات

أثينا (د ب ا)

بدأ الموسم السياحي في المرفأ القديم لجزيرة سكوبيلوس القريبة من الساحل الشرقي لليونان، بمعدلات بطيئة وقليلة من الزوار. وفي هذا الوقت من العام، يمكن للزوار أن يختاروا المطاعم المفضلة لديهم بتمهل، ويجلسون على المقاعد المجانية التي تروق لهم المتناثرة تحت أشعة الشمس، ليراقبوا زوارق الصيد التي تنساب بخفة على صفحة الماء.

ولكن من المنتظر أن يكون هذا المنظر نفسه مختلفاً تماماً في غضون بضعة أسابيع فقط، عندما تصل موجات متزايدة من السائحين إلى هذا المكان، وقتها ستمتلئ المطاعم بالزوار عن آخرها، وسيضطر العاملون فيها إلى الهرولة في عجلة ما بين طاولة نفد صبر الزبائن الجالسين أمامها، إلى طاولة أخرى لتلبية الطلبات الكثيرة التي لا تكاد تنتهي.

وتتوقع اليونان أن يبلغ عدد السياح خلال العام الحالي نحو 30 مليون زائر، بعد أن سجل عددهم العام الماضي رقماً قياسياً بلغ 27.5 مليون زائر. ويقول ريجاس جريبيوتيس: «سنرى، نرجو عدم المبالغة في التفاؤل»، وهو لا يريد أن يرفع سقف التوقعات حتى لا يكون ذلك جالباً للنحس، غير أن الابتسامة المرتسمة على وجه هذا الطاهي الشاب تشي بالتفاؤل. ويضيف قائلاً: «إن سكوبيلوس ليست مثل جزيرة ميكونوس أو سانتوريني، اللتين تشهدان إقبالاً من السياح على الدوام». غير أن كثيراً من السياح يفضلون البيئة الأكثر هدوء داخل أرخبيل سبوراديس، ويعترف ريجاس وأشقاؤه الثلاثة بأنهم يأملون في قدوم صيف مزدهر، بعد أن استثمروا في تجديد الحانة التي يمتلكونها والمطلة على المياه.

ويشعر السياح الألمان الذين يتميزون بمعدلات إنفاقهم العالية بالانجذاب لليونان هذا العام للمرة الثانية، ويمكن أن يبلغ عددهم ثلاثة أمثالهم عام 2015، والذي بلغ مليوناً وفقاً لتقديرات وزارة السياحة، كما أن اليونان تحظى بمكانة عالية بين السياح الفرنسيين والبريطانيين والنمساويين، وهم أيضاً من ذوي الإنفاق العالي.

وثمة أسباب متعددة لهذا الازدهار، ليس أقلها حالة عدم الاستقرار في كل من تركيا ومصر. كما أن الأوضاع في اليونان التي تعاني من أعباء الديون شهدت استقراراً، بعد أن كانت تنوء تحت كاهل المظاهرات والإضرابات.

وتأمل اليونان التي كان يهددها الإفلاس بأن تزداد الإيرادات القادمة من قطاع السياحة مقارنة بعام 2016، خاصة مع التوقعات بنمو عدد السياح الألمان.