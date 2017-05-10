السعودية تلمح إلى خفض إمدادات النفط إلى آسيويين

عواصم (رويترز)

ارتفعت عقود النفط الآجلة أمس، بعدما ذكرت رويترز أن السعودية ستخفض إمدادات الخام لآسيا، في الوقت الذي تسعى فيه منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتبديد أثر زيادة الإنتاج الأميركي التي تهدد بإحباط جهودها للتخلص من تخمة المعروض عالمياً. كما تلقى النفط دعماً من انخفاض أكبر من المتوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، إذ تقلصت المخزونات 5.8 مليون برميل، مقارنة مع توقعات محللين بانخفاضها 1.8 مليون برميل، بحسب معهد البترول الأميركي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 19 سنتاً أو ما يعادل 0.4 ٪ إلى 48.92 دولار للبرميل بحلول الساعة 0612 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجلت هبوطاً نسبته 1.2 ٪ أمس الأول. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 23 سنتاً أو ما يعادل 0.5 ٪ إلى 46.11 دولار للبرميل.

وقال مصدران بقطاع تكرير النفط لرويترز أمس الأول: «إن السعودية، أكبر مُصدر للخام في العالم، أخطرت مصفاتي تكرير آسيويتين على الأقل بأول خفض في مخصصات الخام لمشترين بالمنطقة منذ بدء تنفيذ خطة تقليص إنتاج أوبك في يناير الماضي». وقال أحد المصدرين بمصفاة نفط في كوريا الجنوبية: «إن أرامكو السعودية أبلغت مشترين آسيويين أنها تخفض الإمدادات لشهر يونيو تلبية لالتزاماتها بخفض الإنتاج». وقال المصدر الذي امتنع عن تقديم تفاصيل محددة بشأن التخفيضات: «تجري السعودية تعديلات على الإمدادات لأنها صدرت الكميات كاملة أو ربما أكثر في الأشهر السابقة».

ويشير الإخطار بخفض مخصصات يونيو إلى تنامي اهتمام أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بتطبيق الاتفاق، مع تزايد الأدلة على أن تخفيضات الإنتاج لم تفلح حتى الآن الآن في كبح تخمة المعروض العالمي من الخام. وأبقت أوبك في السابق الإمدادات إلى الزبائن في الأسواق الآسيوية من دون تغيير، في الوقت الذي خفضت فيه الإمدادات لأوروبا والولايات المتحدة.