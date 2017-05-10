«الوطنية» تسهل ادخار «السعادة المالية»

دبي (الاتحاد)
وقعت شركة الصكوك الوطنية اتفاقية مع منصة «ماي سكاي» للتجارة وخدمات الدفع الإلكترونية، لتوفير خدمات الدفع وشراء الصكوك لعملاء الصكوك الوطنية من خلال البوابة الإلكترونية لـ«ماي سكاي» وأجهزة نقاط البيع وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص به.
وقع الاتفاقية محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية ومحمد هاشم المدير العام لشركة سكاي تليكوم ومنصة ماي سكاي، خلال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني الذي أقيم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض مايو الجاري.
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وبموجب الاتفاقية توفر منصة ماي سكاي الإلكترونية لأعضائها الذين يفوق عددهم مليون شخص التعرف إلى منتج جديد للادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يضاف إلى مجموعتها الواسعة والغنية من المنتجات عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، وشبكة أجهزة نقاط البيع.
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من جانبه، قال محمد هاشم، المدير العام لشركة سكاي تليكوم ومنصة ماي سكاي «سكاي تليكوم شركة وطنية تقدم خدمات مالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة تتضمن منصاتها للدفع والتجارة الإلكترونية وتطبيق الهاتف إضافة إلى شبكة نقاط البيع».