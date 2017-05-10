«الوطنية» تسهل ادخار «السعادة المالية»

دبي (الاتحاد)

وقعت شركة الصكوك الوطنية اتفاقية مع منصة «ماي سكاي» للتجارة وخدمات الدفع الإلكترونية، لتوفير خدمات الدفع وشراء الصكوك لعملاء الصكوك الوطنية من خلال البوابة الإلكترونية لـ«ماي سكاي» وأجهزة نقاط البيع وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص به.

وقع الاتفاقية محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية ومحمد هاشم المدير العام لشركة سكاي تليكوم ومنصة ماي سكاي، خلال معرض ومؤتمر الشرق الأوسط للبطاقات والدفع الإلكتروني الذي أقيم في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض مايو الجاري.

وتعد الاتفاقية خطوة جديدة في مسيرة الصكوك الوطنية للارتقاء بخدمة عملائها إلى مستويات أفضل، وتسهيل تعاملات الادخار بسرعة وفعالية وأمان للوصول إلى السعادة المالية.

وبموجب الاتفاقية توفر منصة ماي سكاي الإلكترونية لأعضائها الذين يفوق عددهم مليون شخص التعرف إلى منتج جديد للادخار والاستثمار المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية يضاف إلى مجموعتها الواسعة والغنية من المنتجات عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق الهاتف المحمول، وشبكة أجهزة نقاط البيع.

وقال محمد قاسم العلي الرئيس التنفيذي لشركة الصكوك الوطنية «تطوير واستحداث أطر تنظيمية للمعاملات والتجارة الإلكترونية في دولة الإمارات ساهما في تحول الإمارات إلى أكبر سوق للتجارة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي، كما أن التطور الذي بدأ يشهده قطاع التمويل والصيرفة الإسلامية في الخدمات الرقمية يعد بمستقبل مزدهر للقطاع حيث يتوقع أن يصل عدد المتعاملين إلى 150 مليوناً في عام 2021. كل هذه المعطيات تشجعنا على دخول الحيز الرقمي وتوفير خدماتنا ومنتجاتنا عبر المنصات الإلكترونية الأكثر أماناً في الدولة».

من جانبه، قال محمد هاشم، المدير العام لشركة سكاي تليكوم ومنصة ماي سكاي «سكاي تليكوم شركة وطنية تقدم خدمات مالية للعملاء والشركات من خلال قنوات متعددة تتضمن منصاتها للدفع والتجارة الإلكترونية وتطبيق الهاتف إضافة إلى شبكة نقاط البيع».