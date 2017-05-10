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«اقتصادية دبي» و«الدولية للجوائز» تكرمان 26 فائزاً
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تاريخ النشر: الخميس 11 مايو 2017

دبي (الاتحاد)

كرمت اقتصادية دبي والشركة الدولية للجوائز 26 فائزاً بالجوائز الدولية لتميز الأعمال، والتي شارك فيها أكثر من 20 بلداً من أربع قارات. وعلى الرغم من زيادة الشركات الدولية التي حصلت على الجوائز بنسبة 20%، استحوذت شركات من دولة الإمارات على ثلثي جوائز الفئات، بحسب بيان أمس.

وقام علي إبراهيم، نائب مدير عام اقتصادية دبي، ومارك هاميل، مدير الشركة الدولية للجوائز، بتكريم الفائزين، حيث بلغ إجمالي فئات الجوائز 26 فئة في مختلف القطاعات، والانضباط، والأشخاص، والجهود المبذولة نحو تحقيق الأجندة الوطنية لدولة الإمارات لعام 2021.

     
 

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