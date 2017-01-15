«ياس» تفوز بحقوق نقل «كأس بيجاسوس»

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت قناة «ياس» على الحقوق الحصرية لبث وتغطية سباق «كأس بيجاسوس العالمي للخيول»، الذي يعد أغلى وأغنى شوط في سباقات الخيول في العالم على الإطلاق والمقام على مضمار جلف استريم بارك بفلوريدا في الولايات المتحدة الأميركية.

تبدأ تغطية القناة من خلال استديو خاص بالشوط والمهرجان يوم 28 يناير الجاري اعتباراً من الثانية عشرة منتصف الليل ويتواصل حتى فجر اليوم التالي عبر التحليل والتعليق وعرض الشوط الرئيسي وما يليه من أشواط.

وقال يعقوب السعدي رئيس قنوات أبوظبي الرياضية: نحرص في قناة ياس على تقديم كل ما يهم المشاهدين في كل مكان وكل ما هو عالمي وكبير، وكما كنا السباقين في نقل سباق دربي كنتاكي لأول مرة من هناك ومعه سباقات التاج الثلاثي الأميركي كلها، وبريكنس وبلمونت وغيرها من سباقات الخيول في أوروبا، نأتي من جديد لنقدم سباقاً بهذا الحجم والقيمة بما يجمع ويضم أشهر الخيول والفرسان، وبما يمثل من جوائز مالية ضخمة تفوق كل سباقات العالم الأخرى، وهو ما يعطيها بعداً إضافياً آخر.

وأضاف: سنرفق بهذا الشوط الكبير شوطين آخرين من كرنفال الحدث في هذا اليوم لتكتمل الرؤية بالنسبة للمشاهد لحدث بهذه المكانة، وقال: نحن لا ننقل سباقاً وحسب بل ننقل معه منظومة رؤية متكاملة نستفيد منها ونسير معها ونواكبها، فلا يعقل أن يقام سباق بهذا الحجم والوزن ولا نكون حاضرين لنقدم هذه الخدمة لمشاهدينا مهما كلفتنا هذه التغطية، فعيوننا دائماً على المشاهد وما يجب أن نقدمه له ويستحقه.