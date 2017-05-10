«أراضي دبي» تنظم تسجيل عقود الإيجار في «التملك الحر»

دبي (الاتحاد)
طورت دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ومن خلال قطاع شؤون الإيجارات، خطة عمل لتنظيم تسجيل عقود الإيجار في المناطق التي تخضع لسلطات تنظيمية في مناطق التملك الحر والمناطق الحرة. وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل خدمات المتعاملين في هذه المناطق بكل فئاتهم.
ويواصل قطاع شؤون الإيجارات في الدائرة العمل مع عدد من كبار المطورين من أجل التعاون والتنسيق لإنجاح هذه الخطة التي تساعد على توفير خدمات سهلة للمتعاملين. وشملت خطة العقارات التي تخضع للتنظيم إدارة مجمع دبي للاستثمار، المجمع السكني، الصناعي والتجاري الفريد من نوعه في الشرق الأوسط والذي تملكه شركة دبي للاستثمار.
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