خلال اجتماع «وكلاء وزارات التجارة» بدول التعاون الإمارات: حريصون على اقتصاد خليجي قوي يستفيد من الفرص ويتجاوز التحديات



تاريخ النشر: الخميس 11 مايو 2017 أبوظبي (الاتحاد) أكد المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية إيمان الدولة بأهمية الجهود الرامية إلى الدفع قدما بمسيرة العمل الخليجي المشترك في مختلف المجالات، ولاسيما الاقتصادية. كما أكد حرص الدولة على المساهمة الفاعلة في تطوير البيئة الاقتصادية الخليجية ومشاركة خبراتها ومعارفها الرائدة في مسيرة التنمية لتحسين المناخ التجاري والاستثماري بالمنطقة، الأمر الذي يضمن تعزيز موقع دول مجلس التعاون في خريطة الاقتصاد العالمي باعتبارها تكتلاً اقتصادياً قوياً وقادراً على الاستفادة من الفرص التنموية وتجاوز التحديات الاقتصادية. وترأس الشحي وفد الدولة في الاجتماع التحضيري الـ 46 لوكلاء «وزارات التجارة» بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، الذي عقد أمس في العاصمة السعودية الرياض، تمهيداً لانعقاد الاجتماع الخامس والخمسين للجنة التعاون التجاري بدول المجلس في موعد لاحق من الشهر الجاري. وناقش الاجتماع عدداً من البنود، واتخذ بشأنها التوصيات لرفعها إلى الاجتماع المقبل للجنة التعاون التجاري على المستوى الوزاري. وكان من أبزر تلك البنود ممارسة نشاط الوكالات التجارية، واختصاصات مكتب براءات الاختراع بدول المجلس، ومبادرات رواد الأعمال والابتكار للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوصيات لجنة منظمة التجارة العالمية في دول مجلس التعاون.